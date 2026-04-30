Vasip Şahin'in yeni görevi ne? Ankara Valisi Vasip Şahin neden görevden alındı?

Ankara Valisi Vasip Şahin hakkında yayımlanan son atama kararı, kamu yönetiminde önemli bir değişikliği beraberinde getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan karar doğrultusunda Şahin’in görev yeri değiştirildi. Peki, Ankara Valisi Vasip Şahin neden görevden alındı? Vasip Şahin'in yeni görevi ne? Detaylar...

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Ankara Valisi Vasip Şahin’in görevden alınmasına ilişkin yayımlanan resmi kararda herhangi bir gerekçeye yer verilmedi. Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/122 sayılı atama kararında, bu değişikliğin idari bir tasarruf kapsamında gerçekleştirildiği görülmektedir. Kararda, görevden alma ifadesinden ziyade görev değişikliği esas alınmış ve Şahin’in yeni bir göreve atanması kararlaştırılmıştır.

Atama sürecinin, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine dayandırıldığı açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda yapılan değişiklik, kamu yönetiminde görev süreleri ve kadro düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

VASİP ŞAHİN'İN YENİ GÖREVİ NE?

Yayımlanan karar doğrultusunda Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine atanmıştır. Bu görevlendirme ile birlikte Şahin, insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve ayrımcılıkla mücadele alanında faaliyet yürüten kurumun başına geçmiştir.

Kararda yer alan bilgilere göre bu atama, görev süresi dolan ya da boşalan üyeliğin kalan süresini tamamlamak amacıyla yapılmıştır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye’de eşitlik ilkesinin uygulanmasını gözeten ve insan hakları ihlallerine ilişkin incelemeler gerçekleştiren önemli bir kamu kurumu olarak faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda kurum başkanlığı görevi, idari ve hukuki sorumlulukları bakımından kritik bir konumda yer almaktadır.

VASİP ŞAHİN KİMDİR?

1964 yılında Bayburt’ta doğan Vasip Şahin, ilk, orta ve lise eğitimini Erzincan’da tamamlamıştır. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Şahin, 1985 yılında mezun olmuştur.

Meslek hayatına mülki idare amiri olarak başlayan Şahin, kariyeri boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Kaymakamlık görevlerinin ardından vali yardımcılığı ve merkez teşkilatındaki görevlerle idari tecrübesini pekiştirmiştir. 2010 yılında Düzce Valisi olarak atanan Şahin, daha sonra Malatya ve İstanbul valilikleri görevlerinde bulunmuş, 2018 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara Valiliği görevine getirilmiştir.

Son yayımlanan atama kararı ile birlikte Vasip Şahin, kariyerine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak devam edecektir. Bu görev kapsamında, Türkiye’de insan haklarının korunması ve eşitlik ilkesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.