TFF'nin Süper Lig'de uygulamaya koyacağı yeni kurallar kapsamında VAR sisteminde dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Özellikle "VAR sarı kartlara karışıyor mu, VAR kornerlere karışıyor mu?" sorusunun yanıtı futbol kamuoyu tarafından merak ediliyor. Yeni uygulamaya göre VAR, belirli şartlar altında hatalı ikinci sarı karttan çıkan kırmızı kartlar, yanlış korner kararları ve yanlış futbolcuya gösterilen kartlar gibi kritik pozisyonlarda hakeme yardımcı olabilecek. Peki, yeni VAR uygulamasının kapsamı neleri içeriyor?

VAR SARI KARTLARA VE KORNER KARARLARINA KARIŞIYOR MU? TFF YENİ VAR KURALLARINI AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de uygulanacak yeni oyun kurallarını duyurdu. Yapılan değişiklikler arasında en dikkat çeken başlıklardan biri de Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanım alanının genişletilmesi oldu. Yeni düzenlemenin açıklanmasının ardından "VAR sarı kartlara karışıyor mu?" ve "VAR korner kararlarına müdahale edebiliyor mu?" soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı.

TFF'nin yeni sezon öncesi açıkladığı kurallar yalnızca VAR uygulamalarıyla sınırlı kalmadı. Oyuncu değişiklikleri, sakatlık nedeniyle oyunun durması, taç atışları, kale vuruşları, disiplin kuralları ve serinleme molalarıyla ilgili önemli değişiklikler de yürürlüğe girecek. İşte yeni VAR düzenlemesinin detayları...

VAR SARI KARTLARA KARIŞIYOR MU?

Yeni kurala göre VAR, her sarı kart pozisyonuna müdahale etmeyecek. Ancak hatalı ikinci sarı kart sonucunda verilen kırmızı kart kararlarında inceleme yapılabilecek. Bunun yanı sıra hakemin kartı yanlış futbolcuya göstermesi durumunda da VAR devreye girerek hatanın düzeltilmesine yardımcı olabilecek.

Bu uygulama sayesinde maçın sonucunu etkileyebilecek önemli hakem hatalarının azaltılması hedefleniyor.

VAR KORNER KARARLARINA MÜDAHALE EDECEK Mİ?

TFF'nin açıkladığı düzenlemeye göre VAR sistemi artık hatalı korner kararlarında da kullanılabilecek. Hakemin açık bir hata yapması halinde Video Yardımcı Hakem inceleme yaparak doğru kararın verilmesine katkı sağlayabilecek.

Böylece özellikle golle sonuçlanabilecek duran top organizasyonları öncesinde yaşanabilecek kritik hakem hatalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNDE 10 SANİYE KURALI

Yeni sezonla birlikte oyuncu değişikliklerinde de süre sınırı uygulanacak. Oyundan çıkan futbolcu 10 saniye içinde saha dışına çıkmazsa yerine oyuna girecek futbolcu 1 dakika boyunca kenarda beklemek zorunda kalacak.

SAKATLIK YAŞAYAN FUTBOLCU 1 DAKİKA KENARDA BEKLEYECEK

Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına neden olan futbolcular, tedavilerinin ardından doğrudan oyuna dönemeyecek. Yeni kurala göre oyuncuların 1 dakika boyunca saha kenarında beklemesi ve hakemin onayıyla yeniden oyuna girmesi gerekecek.

TAÇ ATIŞLARINA 5 SANİYE SINIRI

Taç atışlarını kullanacak futbolcular için de yeni bir süre sınırı getirildi. Taç atışının 5 saniye içinde kullanılmaması halinde top rakip takıma geçecek. Bu düzenleme ile zaman kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

KALE VURUŞUNDA GECİKENE KORNER CEZASI

Kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla kale vuruşlarına da yeni bir uygulama getirildi. Kale vuruşunun 5 saniye içinde kullanılmaması durumunda rakip takım korner atışı kazanacak.

AĞIZ KAPATMA HAREKETİNE SARI KART

Yeni disiplin kuralları kapsamında maç sırasında ağız kapatma hareketi yapan futbolcular hakem tarafından sarı kartla cezalandırılabilecek. Bu uygulamayla saha içindeki sportmenliğin korunması hedefleniyor.

SERİNLEME MOLASI İÇİN SICAKLIK SINIRI BELİRLENDİ

TFF, serinleme molalarının uygulanacağı sıcaklık kriterini de açıkladı. Buna göre Süper Lig maçlarında serinleme molası yalnızca hava sıcaklığının 32 santigrat derecenin üzerinde olduğu karşılaşmalarda verilecek.

TFF YENİ KURALLARLA HAKEM HATALARINI AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni düzenlemelerle birlikte hem hakem kararlarının doğruluğunun artırılması hem de oyun temposunun yükseltilmesi amaçlanıyor. VAR'ın kullanım alanının genişletilmesi, oyuncu değişiklikleri, taç atışları, kale vuruşları ve sakatlık prosedürlerine getirilen yeni uygulamaların Süper Lig'de daha adil ve daha akıcı bir futbol ortamı oluşturması bekleniyor.

TFF'nin, Süper Lig'de uygulayacağı yeni kurallar:

• Oyundan çıkan futbolcu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse yerine girecek futbolcu 1 dakika bekleyecek.

• Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına yol açan futbolcu 1 dakika kenarda bekleyecek.

• Taç atışı 5 saniye içinde kullanılmazsa top rakibe geçecek.

• Kale vuruşu 5 saniye içinde kullanılmazsa rakip takım korner kullanacak.

• VAR; hatalı ikinci sarı karttan kırmızı kart, hatalı korner ve yanlış kart kararlarında kullanılacak.

• Ağız kapatma hareketine sarı kart gösterilecek.

• Serinleme molaları yalnızca 32°C üzerindeki maçlarda verilecek.