Var Mısın Yok Musun Yağmur ne kadar kazandı? ATV Var Mısın Yok Musun Yağmur kaç TL kazandı?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun, son bölümüyle yarışma tarihinin en dikkat çeken anlarından birine sahne oldu. Yarışmacı Yağmur, final bölümünde sergilediği başarılı performansla son iki kutuya kalmayı başardı. Masada yalnızca 1 milyon TL ve 3 milyon TL değerindeki iki büyük ödül kalırken, bankanın yaptığı sezonun en yüksek teklifi de nefesleri kesti. Peki,

VAR MISIN YOK MUSUN YAĞMUR NE KADAR KAZANDI?

Yarışmanın final anlarında büyük bir başarı grafiği çizen Yağmur, tüm kutular açıldıktan sonra son iki kutuya kalmayı başardı. Masada yalnızca 1 milyon TL ve 3 milyon TL değerindeki iki büyük ödülün kalması, stüdyodaki heyecanı zirveye taşıdı.

Bu kritik aşamada banka, risk almak istemedi ve Yağmur'a tam 1 milyon 830 bin TL teklif etti. Bu rakam, yarışmanın bu sezonunda yapılan en yüksek banka teklifi olarak kayıtlara geçti.

Ancak Yağmur, bankanın teklifini kabul etmedi. Yarışmacı, kendi şansına güvendiğini ifade ederek oyuna devam etmeyi tercih etti. Kendi kutusunun açılmasıyla birlikte 3 milyon TL değerindeki büyük ödül ortaya çıktı ve Yağmur yarışmadan en yüksek ödülle ayrılan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Yağmur, sezonun en çok kazanan yarışmacısı unvanını da elde etti.

ATV VAR MISIN YOK MUSUN YAĞMUR YAĞMUR KAÇ TL KAZANDI?

ATV'de yayınlanan yarışmada Yağmur'un kazandığı ödül 3 milyon TL oldu.

Final turunda bankanın sunduğu 1 milyon 830 bin TL teklifini reddeden yarışmacı, kendi kutusunu açtırma kararı aldı. Kutudan 3 milyon TL çıkmasıyla birlikte yarışmanın en büyük ödülünü kazanmayı başardı.

Yağmur'un yarışma boyunca sergilediği performans ve finalde aldığı riskli karar, sezonun en çok konuşulan anlarından biri olarak öne çıktı. Böylece yarışmacı, yalnızca büyük ödülü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda bu sezonun en yüksek ödülünü kazanan isim olarak da yarışma tarihine geçti.

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'nin güncel yayın akışına göre Var Mısın Yok Musun yarışmasının 21. yeni bölümü, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölümde yarışacak isim ise programın ilk dakikalarında gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Yarışmanın yeni bölümünde de büyük ödül için heyecan dolu anların yaşanması bekleniyor.