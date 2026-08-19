Var Mısın Yok Musun’un son bölümünde Tuğberk Yılmaz’ın yarışmadaki performansı ve finalde verdiği karar izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın ardından Tuğberk’in ne kadar kazandığı merak konusu oldu. Peki, Var Mısın Yok Musun Tuğberk ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Tuğberk'in kutusundan kaç TL çıktı? Detaylar...

VAR MISIN YOK MUSUN TUĞBERK NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Tuğberk Yılmaz, yarışmadan 1 milyon 110 bin TL kazanarak ayrıldı.

Yarışma boyunca kutuları açarak büyük ödüle ulaşmaya çalışan Tuğberk, oyunun ilerleyen bölümünde bankadan gelen 470 bin TL’lik teklifi kabul etmedi ve yarışmaya devam etti. Açılan kutularla birlikte farklı para ödülleri oyun dışında kaldı.

Final aşamasına gelindiğinde ise oyunda yalnızca 3 milyon TL ve 5 bin TL olmak üzere iki farklı tutar kaldı. Bu aşamada banka, Tuğberk’e 1 milyon 110 bin TL teklif etti.

Tuğberk, bankanın teklifini kabul ederek oyunu sonlandırdı. Böylece kendi kutusunda hangi tutarın bulunduğundan bağımsız olarak 1 milyon 110 bin TL’lik ödülü kazanmış oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN TUĞBERK’İN KUTUSUNDAN KAÇ TL ÇIKTI?

Tuğberk Yılmaz’ın yarışma boyunca seçtiği 19 numaralı kutudan 5 bin TL çıktı.

Banka tarafından sunulan 1 milyon 110 bin TL’lik teklifi kabul eden Tuğberk, yarışmayı sonlandırmasının ardından kendi kutusunun açılmasını bekledi. 19 numaralı kutu açıldığında içerisinden 5 bin TL çıktığı görüldü.

Böylece Tuğberk’in yarışmadan aldığı 1 milyon 110 bin TL ile kendi kutusundan çıkan 5 bin TL arasındaki fark da ortaya çıktı. Tuğberk, banka teklifini kabul ettiği için yarışmayı 5 bin TL yerine 1 milyon 110 bin TL ödülle tamamladı.

TUĞBERK 3 MİLYON TL’Yİ NEDEN ALAMADI?

Final bölümünde Tuğberk’in karşısında 3 milyon TL ve 5 bin TL olmak üzere iki farklı ödül bulunuyordu. Banka, bu iki tutarın oyunda kaldığı sırada Tuğberk’e 1 milyon 110 bin TL teklif etti.

Tuğberk, bankanın teklifini kabul ederek oyuna devam etmedi. Bu nedenle 3 milyon TL’nin bulunduğu diğer kutu açılmadan yarışmayı tamamladı.

Yarışmanın ardından Tuğberk’in seçtiği 19 numaralı kutu açıldı ve içerisinden 5 bin TL çıktı. Diğer kutuda ise 3 milyon TL bulunuyordu.

Tuğberk kendi kutusuyla devam etmeyi seçseydi 5 bin TL kazanacaktı. Bankanın 1 milyon 110 bin TL’lik teklifini kabul ettiği için yarışmadan bu tutarla ayrıldı.

VAR MISIN YOK MUSUN’DA SON İKİ KUTUDA HANGİ PARALAR VARDI?

Tuğberk Yılmaz’ın yarışmasının finalinde oyunda iki kutu kaldı. Bu kutulardaki ödüller 3 milyon TL ve 5 bin TL oldu.

Tuğberk’in seçtiği 19 numaralı kutuda 5 bin TL bulunurken, diğer kutudan 3 milyon TL çıktı. Finalde banka tarafından sunulan 1 milyon 110 bin TL’lik teklif Tuğberk tarafından kabul edildi.

Böylece Tuğberk Yılmaz, 3 milyon TL’nin bulunduğu kutuyu açmadan yarışmayı sonlandırdı. Yarışmanın sonunda Tuğberk’in kazandığı tutar 1 milyon 110 bin TL, seçtiği 19 numaralı kutudan çıkan para ise 5 bin TL olarak açıklandı.