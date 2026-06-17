Var Mısın Yok Musun Kübra ne kadar kazandı, kaç TL kazandı?

Kutular azaldıkça nefeslerin tutulduğu, strateji ve cesaretin ön plana çıktığı Var Mısın Yok Musun'da, Kartal Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe bölümü mezunu Kübra Yıldız'ın Hamdi Bey'in teklifine verdiği yanıt gündeme oturdu. Programın sıkı takipçileri ve Kübra’nın hayranları internet sitelerinde "Kübra Yıldız Var Mısın Yok Musun'da büyük ödülü mü kazandı, toplamda kaç TL ödül aldı?" sorgularını gerçekleştiriyor. Kübra'nın son turlarda yaptığı teklif analizlerini, kutu açma maratonunun tüm detaylarını ve yarışmadan kazandığı net para ödülünü haberimizin devamında bulabilirsiniz.

VAR MISIN YOK MUSUN KÜBRA HANGİ KUTULARI AÇTI?

Yarışmaya enerjik bir başlangıç yapan Kübra Yıldız, ilk turlarda tahtayı rahatlatmak adına doğru stratejiler yürütmeye çalıştı. Kübra, küçük ödüllerin yer aldığı mavi kısımdan 1 TL ve 50 TL’lik kutuları açtırarak Hamdi Bey’in masasını zor durumda bırakmayı başardı. Mavi kutuların eksilmesiyle moral depolayan güzel yarışmacı, sonraki seçimleri için stüdyodaki arkadaşlarından destek aldı.

Mavi kutuların ardından şansını denemeye devam eden Kübra Yıldız’ın sonraki turlarda seçtiği kutular stüdyoda adeta şok etkisi yarattı. Büyük ödülleri korumaya çalışan Kübra, ne yazık ki kırmızı bölümün en kritik rakamlarından biri olan 100.000 TL ve programın kaderini değiştirebilecek güçteki 1 Milyon TL’lik kutuları açtırdı. Milyonluk kutunun gitmesiyle büyük bir üzüntü yaşayan Kübra, Hamdi Bey’den gelecek yeni teklif öncesi riskli bir dönemece girdi.

KÜBRA NE KADAR KAZANDI?

Büyük kırmızıların açılmasıyla heyecanın tavan yaptığı stüdyoda Hamdi Bey’in dengeleri değiştirecek teklifi merakla bekleniyor. Kübra Yıldız için yarışma henüz sonlanmadı ve tüm hızıyla devam ediyor. Kendi kutusuna kadar gitmekte kararlı olan Kübra’nın son turlarda alacağı kararlar, ne kadar para kazanacağını belirleyecek.

Kübra'nın yarışması anlık olarak devam etmektedir. Hamdi Bey'in vereceği yeni teklifleri, son turlarda kalacak kutuları ve Kübra'nın kazanacağı net TL miktarını anında öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz! Sonuçlanır sonuçlanmaz güncel rakam bu içerikte yer alacaktır.

Sizce Kübra kaybettiği büyük kırmızıların ardından yarışmayı kaç TL ile tamamlayacak? Tahminlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!