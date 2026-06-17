Var Mısın Yok Musun Kübra kimdir, Kübra kaç yaşında, nereli, evli mi bekar mı?

Reyting rekorları kıran yarışmada büyük ödül için mücadele eden Kübra Örnek, samimi kişiliğiyle kısa sürede ekran başındakilerin sevgisini kazanmıştı. Sosyal medyada eski program kesitlerinin yeniden popüler olmasıyla birlikte, "Var Mısın Yok Musun Kübra evli mi bekar mı, şimdi ne iş yapıyor?" sorguları yeniden hız kazandı. Detaylar haberimizde...

KÜBRA YILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Kübra Yıldız, 7 Eylül 1994 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesinde dünyaya gözlerini açmıştır. İstanbul'da doğup büyüyen genç isim, aile kökenleri bakımından ise aslen Erzurumludur. Kültürel bağlarını koruyan ve İstanbul'da yaşamını sürdüren Yıldız, her geçen gün dijital platformlarda daha fazla kişi tarafından merak edilerek aratılmaktadır.

KÜBRA YILDIZ HANGİ OKULDAN MEZUN OLDU, MESLEĞİ NE?

Eğitim hayatının önemli bir bölümünü doğup büyüdüğü Kartal'da geçiren Kübra Yıldız, lise eğitimi için bölgenin köklü eğitim kurumlarından birini tercih etmiştir. Kartal Ticaret Meslek Lisesi bünyesinde eğitim alan Yıldız, buradaki Muhasebe bölümünü başarıyla tamamlayarak mezun olmuştur.