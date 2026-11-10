Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara hava durumu: Yarın Ankara’da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara hava durumu: Yarın Ankara’da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’da bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olarak Başkent’i beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından Ankaralılar, önümüzdeki günlerde havanın nasıl seyredeceğini merak ediyor. Ankaralılar, yarın ve önümüzdeki günlerde Ankara’da havanın nasıl olacağını, kar yağışının devam edip etmeyeceğini araştırıyor.

Ankara’da yarın, 11 Kasım Çarşamba günü kar yağışı beklenmiyor. Kentte yarın en yüksek sıcaklığın 9, en düşük sıcaklığın 1 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren hızla ısınacak olan havanın cuma günü 17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta başında ise gece sıcaklıkları yeniden sıfırın altına inecek. İşte Ankara için günlük hava durumu tahminleri.

ANKARA HAVA DURUMU BUGÜN

Ankara’da bugün, 10 Kasım Salı günü öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Gün içinde en yüksek sıcaklık 3 derece civarında seyretti. Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU YARIN

Ankara’da yarın, 11 Kasım Çarşamba günü havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 9, en düşük sıcaklığın 1 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Yağış ihtimali yüzde 10 seviyesinde bulunuyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ANKARA’YA KAR YAĞACAK MI?

Ankara’da bugün etkili olan kar yağışının yarın devam etmesi beklenmiyor. Tahminlere göre önümüzdeki bir hafta boyunca Ankara’da yeni bir kar yağışı öngörülmüyor. Hafta sonu ve hafta başında ise düşük ihtimalle yağmur görülebilir.

ANKARA 8 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara için 8 günlük hava durumu tahmini şöyle:

10 Kasım Salı: En yüksek 3, en düşük 0 derece, yüzde 45 kar ihtimali

11 Kasım Çarşamba: En yüksek 9, en düşük 1 derece, yüzde 10 yağış ihtimali

12 Kasım Perşembe: En yüksek 14, en düşük 7 derece, yüzde 15 yağmur ihtimali

13 Kasım Cuma: En yüksek 17, en düşük 9 derece, yüzde 10 yağmur ihtimali

14 Kasım Cumartesi: En yüksek 16, en düşük 9 derece, yüzde 15 yağmur ihtimali

15 Kasım Pazar: En yüksek 12, en düşük 4 derece, yüzde 20 yağmur ihtimali

16 Kasım Pazartesi: En yüksek 10, en düşük 0 derece, yüzde 15 yağmur ihtimali

17 Kasım Salı: En yüksek 12, en düşük 0 derece, yüzde 5 yağmur ihtimali

ANKARA’DA HAVA NE ZAMAN ISINACAK?

Ankara’da hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artması bekleniyor. Perşembe günü 14 dereceye çıkacak sıcaklıkların cuma günü 17 dereceyle haftanın en yüksek seviyesine ulaşması öngörülüyor. Pazar gününden itibaren ise sıcaklıklar yeniden düşecek.

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği’nden 11 Kasım Çarşamba günü için kar tatili açıklaması yapılmadı. Valilikten tatil kararı açıklanmadığı sürece Ankara’da yarın okullarda dersler normal şekilde yapılacak.

ANKARA HAVA DURUMU NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Ankara için güncel hava durumu tahminleri ve meteorolojik uyarılar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz25

Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı etiketleyip bu manzaraya isyan etti

2027 Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! Büyük ikramiye 1 milyar TL26

Milli Piyango'da rakamlar uçtu! Büyük ikramiye dudak uçuklattı
Emlak Katılım'a Katılımevim ve Birevim için devir onayı

Finans sektöründe büyük devir! 3 şirket için onay çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Adana'da peş peşe depremler! Dün Kozan, bugün Aladağ sallandı

Adana yine sallandı! Peş peşe depremler korkuttu
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

Göğsümüz kabartan görüntüler! Helal olsun sana
Serkan Balcı, 'Galatasaray inanılmaz bir oyuncu bulmuş' diyerek açıkladı

"Galatasaray inanılmaz bir oyuncu bulmuş" diyerek açıkladı