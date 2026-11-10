Ankara hava durumu: Yarın Ankara’da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

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Ankara’da yarın, 11 Kasım Çarşamba günü kar yağışı beklenmiyor. Kentte yarın en yüksek sıcaklığın 9, en düşük sıcaklığın 1 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren hızla ısınacak olan havanın cuma günü 17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta başında ise gece sıcaklıkları yeniden sıfırın altına inecek. İşte Ankara için günlük hava durumu tahminleri.

ANKARA HAVA DURUMU BUGÜN

Ankara’da bugün, 10 Kasım Salı günü öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Gün içinde en yüksek sıcaklık 3 derece civarında seyretti. Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU YARIN

Ankara’da yarın, 11 Kasım Çarşamba günü havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 9, en düşük sıcaklığın 1 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Yağış ihtimali yüzde 10 seviyesinde bulunuyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ANKARA’YA KAR YAĞACAK MI?

Ankara’da bugün etkili olan kar yağışının yarın devam etmesi beklenmiyor. Tahminlere göre önümüzdeki bir hafta boyunca Ankara’da yeni bir kar yağışı öngörülmüyor. Hafta sonu ve hafta başında ise düşük ihtimalle yağmur görülebilir.

ANKARA 8 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara için 8 günlük hava durumu tahmini şöyle:

10 Kasım Salı: En yüksek 3, en düşük 0 derece, yüzde 45 kar ihtimali

11 Kasım Çarşamba: En yüksek 9, en düşük 1 derece, yüzde 10 yağış ihtimali

12 Kasım Perşembe: En yüksek 14, en düşük 7 derece, yüzde 15 yağmur ihtimali

13 Kasım Cuma: En yüksek 17, en düşük 9 derece, yüzde 10 yağmur ihtimali

14 Kasım Cumartesi: En yüksek 16, en düşük 9 derece, yüzde 15 yağmur ihtimali

15 Kasım Pazar: En yüksek 12, en düşük 4 derece, yüzde 20 yağmur ihtimali

16 Kasım Pazartesi: En yüksek 10, en düşük 0 derece, yüzde 15 yağmur ihtimali

17 Kasım Salı: En yüksek 12, en düşük 0 derece, yüzde 5 yağmur ihtimali

ANKARA’DA HAVA NE ZAMAN ISINACAK?

Ankara’da hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artması bekleniyor. Perşembe günü 14 dereceye çıkacak sıcaklıkların cuma günü 17 dereceyle haftanın en yüksek seviyesine ulaşması öngörülüyor. Pazar gününden itibaren ise sıcaklıklar yeniden düşecek.

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği’nden 11 Kasım Çarşamba günü için kar tatili açıklaması yapılmadı. Valilikten tatil kararı açıklanmadığı sürece Ankara’da yarın okullarda dersler normal şekilde yapılacak.

ANKARA HAVA DURUMU NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Ankara için güncel hava durumu tahminleri ve meteorolojik uyarılar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.