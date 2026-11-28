Var Mısın Yok Musun yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından Hilal, aldığı kararla gündeme geldi. Yarışmanın beşinci turunda bankanın sunduğu 900 bin TL'lik teklifi kabul eden Hilal, kutusunu açtırdığında ise beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Peki, Hilal'in kutusundan kaç TL çıktı, yarışmacı toplamda ne kadar para kazandı? İşte merak edilenler...

HİLAL NE KADAR KAZANDI?-

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasında mücadele eden Hilal, bankanın beşinci turda yaptığı 900 bin TL'lik teklifi kabul etti. Böylece yarışmacı, 900 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.

HİLAL'İN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Yarışmada kararını veren Hilal'in kendi kutusu açıldığında içinden 1 milyon TL çıktığı görüldü. Böylece yarışmacının kutusunda, kabul ettiği banka teklifinden 100 bin TL daha fazla para bulunduğu ortaya çıktı.

HİLAL 1 MİLYON TL'Yİ KAÇIRDI

Son dört kutuda 5 TL, 25 TL, 1 milyon TL ve 5 milyon TL ödüllerinin kaldığı yarışmada heyecan giderek arttı. Hilal, bankanın 900 bin TL'lik teklifini kabul ederek risk almamayı tercih etti. Ancak kendi kutusundan 1 milyon TL çıkmasıyla yarışmayı sürdürseydi kazanabileceği miktarın daha yüksek olduğu anlaşıldı.

Sonuç olarak Hilal, Var Mısın Yok Musun yarışmasından 900 bin TL ödülle ayrıldı.