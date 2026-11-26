ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasının 25 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışan Esra Durmuş, performansıyla dikkat çekti. Doğuştan görme engelli olan Durmuş, bankanın peş peşe sunduğu teklifleri reddederek son iki kutuya kadar ilerledi. Peki, Var Mısın Yok Musun Esra kimdir, kaç yaşında, görme engelli mi ve yarışmadan ne kadar kazandı? Detaylar...

VAR MISIN YOK MUSUN ESRA KİMDİR?

Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Esra Durmuş, 19 Ekim 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Durmuş, lise eğitiminin ardından çalışma hayatına başladı. Sosyoloji bölümünden mezun olan Durmuş, memur olarak görev yapıyor.

Farklı alanlara ilgi duyan Esra Durmuş; futbol, masaj, satranç ve ney üzerine çeşitli eğitimler aldı. Görme engelli bireylerle deneyimlerini paylaşmak amacıyla sosyal medya içerikleri de üreten Durmuş'un hedefleri arasında farklı ülkeleri gezmek ve yeni kültürler tanımak bulunuyor.

VAR MISIN YOK MUSUN ESRA GÖRME ENGELLİ Mİ?

Esra Durmuş doğuştan görme engellidir. Yarışmaya katılımıyla birlikte hayatına ve eğitim geçmişine ilişkin bilgiler de izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Durmuş, sosyoloji eğitiminin yanı sıra farklı alanlarda aldığı eğitimlerle kendisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptı.

VAR MISIN YOK MUSUN ESRA KAÇ YAŞINDA?

19 Ekim 1995 doğumlu olan Esra Durmuş, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan yarışmacı, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur.

VAR MISIN YOK MUSUN ESRA NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde yarışan Esra Durmuş, bankanın sunduğu 35 bin, 40 bin, 80 bin, 130 bin, 195 bin ve 345 bin liralık teklifleri kabul etmedi. Kutuları açtırmaya devam eden Durmuş, yarışmanın final aşamasında 250 bin lira ve 2 milyon liralık ödüllerin kaldığı iki kutuya ulaştı.

Bu aşamada bankanın sunduğu 940 bin liralık teklifi ailesiyle değerlendiren Durmuş, teklifi kabul ederek yarışmadan 940 bin TL ödülle ayrıldı.

VAR MISIN YOK MUSUN ESRA'NIN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Yarışmanın başında 19 numaralı kutuyu seçen Esra Durmuş, finalde bankanın 940 bin liralık teklifini kabul etti. Yarışmayı tamamlamasının ardından açılan 19 numaralı kutudan ise 2 milyon TL çıktı. Böylece Durmuş, kutusundaki ödülden 1 milyon 60 bin TL daha düşük bir tutarla yarışmayı tamamlamış oldu.