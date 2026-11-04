Vapur seferleri iptal mi? SON DAKİKA! 4 Kasım Çarşamba Şehir Hatları, İDO, BUDO seferleri iptal mi oldu?

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İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlar, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü vapur ve deniz otobüsü seferlerinin durumunu araştırıyor. Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun seferlerinde iptal olup olmadığı merak edilirken, özellikle yağışlı hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksaklıkları takip ediliyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları, İDO, BUDO seferleri iptal mi oldu? Detaylar...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

4 Kasım 2026 Çarşamba günü için İstanbul Şehir Hatları'nın resmî duyurularında tüm hatları kapsayan genel bir sefer iptali açıklaması yer almıyor. İDO ve BUDO'nun da bütün seferlerini kapsayan bir iptal kararı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir duyuruya ulaşılmadı.

Bununla birlikte bu durum, gün içinde hiçbir seferde iptal veya değişiklik yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle işletmeler belirli seferlerde değişikliğe gidebiliyor. Yolcuların hareket saatinden önce kendi hatlarına ilişkin güncel bilgileri kontrol etmesi gerekiyor.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir Hatları'nın resmî iptal seferleri sayfasında 4 Kasım 2026 tarihine ilişkin genel bir iptal duyurusu bulunmuyor. Sayfada görülen son tarihli iptal bildirimi, 1 Kasım 2026 tarihli İstanbul Maratonu nedeniyle bazı hatlarda yapılan düzenlemelere ilişkin.

Bu nedenle 4 Kasım Çarşamba günü için Şehir Hatları'nın bütün seferlerinin iptal edildiği yönünde bir açıklama bulunmuyor. Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Eminönü ve Adalar gibi güzergâhlarda yolculuk yapacakların güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

Şehir Hatları'nın güncel duyurularına resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinde 4 Kasım 2026 tarihli tüm seferleri kapsayan bir iptal duyurusu tespit edilmedi. Bursa, Yalova, Bandırma ve diğer Marmara güzergâhlarında yolculuk yapacak vatandaşların seferlerini hat ve hareket saati üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

İDO, olumsuz hava ve deniz koşulları gibi olağanüstü durumlarda sefer saatlerini değiştirebiliyor veya seferleri iptal edebiliyor. Bu nedenle biletli yolcuların yolculuk öncesinde güncel sefer bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor.

İDO sefer bilgileri ve bilet sorgulama işlemleri resmî internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) için de 4 Kasım 2026 tarihli bütün seferleri kapsayan genel bir iptal duyurusu doğrulanmış değil. Mudanya ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinde güncel durumun hareket saati ve güzergâh bazında kontrol edilmesi gerekiyor.

BUDO'nun yolcu taşıma sözleşmesinde, mücbir sebepler nedeniyle İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) arasındaki seferlerin iptal edilebileceği belirtiliyor. Bu nedenle hava ve deniz koşullarındaki değişiklikler sefer programını etkileyebiliyor.

BUDO'nun güncel sefer bilgileri resmî internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde deniz ulaşımını kullanacak yolcular, sefer iptali ve saat değişikliği duyurularına ilgili işletmelerin resmî internet sitelerinden ulaşabiliyor.

Şehir Hatları: sehirhatlari.istanbul adresindeki duyurular ve iptal seferleri bölümü

İDO: ido.com.tr adresindeki sefer sorgulama ve bilet işlemleri

BUDO: budo.burulas.com.tr adresindeki sefer bilgileri ve duyurular

Yolculuk öncesinde yalnızca genel iptal açıklamalarına değil, bilet alınan güzergâhın ve hareket saatinin güncel durumuna da bakılması gerekiyor. Gün içinde yeni iptal veya düzenleme duyuruları yayımlanabileceğinden resmî kanalların takip edilmesi önem taşıyor.