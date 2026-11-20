Vapur seferleri iptal mi, İDO seferleri iptal mi oldu, BUDO seferleri yapılıyor mu, Şehir Hatları hangi seferleri iptal etti ve 21 ile 22 Kasım'da hangi seferler yapılmayacak soruları, lodosun ardından deniz yolunu kullanan yolcuların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İDO; Yenikapı-Yalova, Bandırma, Bursa, Armutlu, Çınarcık, Marmara-Avşa ve Taşucu-Girne hatlarında bazı seferlerini iptal etti. BUDO ise İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) ve Armutlu arasındaki seferlerde iptale gitti. Şehir Hatları'nın da Adalar, Boğaz ve Kadıköy hatlarında sefer iptalleri bulunuyor. Deniz koşullarına göre iptal edilen sefer sayısının değişebileceği belirtiliyor. İşte 20, 21 ve 22 Kasım'da iptal edilen vapur seferlerinin listesi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Evet, bugün bazı vapur seferleri iptal edildi. Marmara Bölgesi'nde günlerdir aralıklarla etkisini artıran lodos ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları çok sayıda seferini iptal etti. Bursa'da rüzgâr hızının saatte 74 kilometreye kadar çıktığı bildirildi.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Evet, İDO olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 20 Kasım Cuma günü bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günleri için planlanan bazı seferleri de iptal edildi.

İDO 20 KASIM İPTAL EDİLEN SEFERLER

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

09.45 Yenikapı-Yalova

09.45 Yalova-Yenikapı

11.00 Girne-Taşucu

11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

11.45 Yenikapı-Yalova

11.45 Yalova-Yenikapı

12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

18.00 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy

18.15 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

18.30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa

İDO 21 KASIM İPTAL EDİLEN SEFERLER

10.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

11.35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

İDO 22 KASIM İPTAL EDİLEN SEFERLER

08.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

11.00 Taşucu-Girne

16.00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı

17.30 Esenköy-Çınarcık-Yenikapı-Bostancı

17.35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

20.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Evet, BUDO da 20 Kasım Cuma günü İstanbul ile Bursa ve Armutlu arasındaki seferlerinin bir bölümünü iptal etti. BUDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş)

10.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

14.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)

15.30 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları da olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım'da bazı hatlarda seferlerini iptal etti. İptal edilen hat ve seferler şöyle:

Adalar-Beşiktaş

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

06.35 Adalar-Kabataş

06.45 Kabataş-Adalar-Bostancı

07.05 Bostancı-Adalar-Kabataş

07.05 Sarıyer-Eminönü (Emirgan iskelesine uğramayacak)

07.45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada

07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş

Küçüksu-İstinye

Beykoz-Sarıyer

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Büyükada-Sedef Adası

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Bostancı-Adalar Ring

SEFER İPTALLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sefer iptallerine ilişkin güncel bilgilere İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nın resmi internet siteleri, mobil uygulamaları ve çağrı merkezlerinden ulaşılabiliyor. Deniz koşullarının gün içinde hızla değişebileceği göz önünde bulundurularak yolcuların iskeleye gitmeden önce sefer durumunu kontrol etmesi öneriliyor. Bilet almış yolcular ise iptal edilen seferlerle ilgili değişiklik ve iade işlemleri için şirketlerin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebiliyor.