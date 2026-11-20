Vapur seferleri iptal mi, İDO seferleri iptal mi oldu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos ve elverişsiz deniz koşulları, İstanbul'da deniz ulaşımını aksattı. İDO, BUDO ve Şehir Hatları, 20 Kasım 2026 Cuma günü çok sayıda seferini iptal ettiğini duyurdu. İDO'nun iptalleri yalnızca bugünle sınırlı kalmadı; hafta sonu planlanan bazı seferler de iptal edildi.
Vapur seferleri iptal mi, İDO seferleri iptal mi oldu, BUDO seferleri yapılıyor mu, Şehir Hatları hangi seferleri iptal etti ve 21 ile 22 Kasım'da hangi seferler yapılmayacak soruları, lodosun ardından deniz yolunu kullanan yolcuların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İDO; Yenikapı-Yalova, Bandırma, Bursa, Armutlu, Çınarcık, Marmara-Avşa ve Taşucu-Girne hatlarında bazı seferlerini iptal etti. BUDO ise İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) ve Armutlu arasındaki seferlerde iptale gitti. Şehir Hatları'nın da Adalar, Boğaz ve Kadıköy hatlarında sefer iptalleri bulunuyor. Deniz koşullarına göre iptal edilen sefer sayısının değişebileceği belirtiliyor. İşte 20, 21 ve 22 Kasım'da iptal edilen vapur seferlerinin listesi.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Evet, bugün bazı vapur seferleri iptal edildi. Marmara Bölgesi'nde günlerdir aralıklarla etkisini artıran lodos ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları çok sayıda seferini iptal etti. Bursa'da rüzgâr hızının saatte 74 kilometreye kadar çıktığı bildirildi.
İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?
Evet, İDO olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 20 Kasım Cuma günü bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günleri için planlanan bazı seferleri de iptal edildi.
İDO 20 KASIM İPTAL EDİLEN SEFERLER
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
09.45 Yenikapı-Yalova
09.45 Yalova-Yenikapı
11.00 Girne-Taşucu
11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
11.45 Yenikapı-Yalova
11.45 Yalova-Yenikapı
12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
18.00 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy
18.15 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa
18.30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa
İDO 21 KASIM İPTAL EDİLEN SEFERLER
10.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
11.35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
İDO 22 KASIM İPTAL EDİLEN SEFERLER
08.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
11.00 Taşucu-Girne
16.00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı
17.30 Esenköy-Çınarcık-Yenikapı-Bostancı
17.35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
20.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Evet, BUDO da 20 Kasım Cuma günü İstanbul ile Bursa ve Armutlu arasındaki seferlerinin bir bölümünü iptal etti. BUDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş)
10.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
14.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
14.00 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)
15.30 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Şehir Hatları da olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım'da bazı hatlarda seferlerini iptal etti. İptal edilen hat ve seferler şöyle:
Adalar-Beşiktaş
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
06.35 Adalar-Kabataş
06.45 Kabataş-Adalar-Bostancı
07.05 Bostancı-Adalar-Kabataş
07.05 Sarıyer-Eminönü (Emirgan iskelesine uğramayacak)
07.45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada
07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş
Küçüksu-İstinye
Beykoz-Sarıyer
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
Büyükada-Sedef Adası
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
Bostancı-Adalar Ring
SEFER İPTALLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sefer iptallerine ilişkin güncel bilgilere İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nın resmi internet siteleri, mobil uygulamaları ve çağrı merkezlerinden ulaşılabiliyor. Deniz koşullarının gün içinde hızla değişebileceği göz önünde bulundurularak yolcuların iskeleye gitmeden önce sefer durumunu kontrol etmesi öneriliyor. Bilet almış yolcular ise iptal edilen seferlerle ilgili değişiklik ve iade işlemleri için şirketlerin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebiliyor.