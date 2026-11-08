Van'da okullar tatil mi, 9 Kasım Pazartesi Van'da okullar tatil mi?

Van'da 9 Kasım Pazartesi günü için henüz bir okul tatili kararı alınmadı. Kar yağışı kentte ve ilçelerde etkisini sürdürürken, Van Valiliği'nden okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Van'daki kar yağışına ve okulların durumuna ilişkin bilinenler.

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Kar yağışının etkisini artırarak sürmesi nedeniyle öğrenciler ve veliler tatil haberini bekliyor. Ancak valilik ya da il milli eğitim müdürlüğünden şu ana kadar herhangi bir tatil duyurusu yapılmadı.

9 KASIM PAZARTESİ VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Kasım Pazartesi günü Van'da okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hava koşullarının seyrine göre Van Valiliği'nin akşam ya da sabah saatlerinde bir açıklama yapması bekleniyor. Valilikten açıklama gelmediği sürece okullarda eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi öngörülüyor.

VAN'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji, Van'da kar yağışının etkisini artırarak süreceğini ve soğuk havanın devam edeceğini duyurdu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında kent merkezi ve ilçeler beyaza büründü. Yağışın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

VAN'DA OKUL TATİLİ KARARINI KİM VERİR?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin karar, il hıfzıssıhha ve il afet koordinasyon kurulları tarafından değerlendirilerek valilik tarafından alınıyor. Tatil kararları Van Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Veliler ve öğrencilerin resmi açıklamaları bu kanallardan takip etmeleri öneriliyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak.