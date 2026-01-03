Van okullar tatil mi, 5 Ocak Pazartesi Van kar yağışı okullar tatil mi? Van Valiliği kar tatili açıklaması!

Van'da yeni haftanın ilk günü için okulların durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar ve meteorolojik tahminler doğrultusunda gelişmeler takip ediliyor.

5 OCAK VAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahminlere göre 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Van'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Günün en düşük sıcaklığının -7°C, en yüksek sıcaklığının ise 2°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 67 ile 82 arasında değişeceği, rüzgarın ise hafif eseceği bildirildi.

Hava durumu verilerinde yoğun kar yağışı öngörülmezken, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor. Hissedilen sıcaklığın -17°C seviyelerine kadar düşebileceği ifade ediliyor. Ocak ayı boyunca soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Van'da, hava koşullarıyla ilgili gelişmeler resmi kaynaklardan izleniyor.

VAN OKULLAR TATİL Mİ 5 OCAK?

Van'da 5 Ocak 2026 Pazartesi günü için okulların tatil edildiğine dair Van Valiliği ya da ilgili kurumlardan yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Yetkili makamlar tarafından eğitime ara verildiğine ilişkin herhangi bir açıklama kamuoyuyla paylaşılmadı. Mevcut resmi bilgilere göre kent genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürmesi bekleniyor.

Resmi makamlarca yayımlanan bir karar olmadığı için okulların açık olacağı yönündeki bilgiler geçerliliğini koruyor. Bununla birlikte yetkililerden gelecek olası yeni duyuruların resmi internet siteleri ve kurumsal kanallar üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Güncel gelişmelerin Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından takip edilmesi öneriliyor.

VAN KAR YAĞIŞI PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 5 Ocak Pazartesi günü Van'da yoğun bir kar yağışı beklentisi yer almıyor. Hava tahminlerinde parçalı ve çok bulutlu bir gün öngörülürken, kar yağışının eğitimi etkileyecek düzeyde olacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle kar yağışı kaynaklı bir tatil kararı bulunmuyor.

Önceki günlerde bazı illerde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilmiş olsa da 5 Ocak için Van özelinde benzer bir olumsuzluk bildirilmedi. Yetkililerden bu yönde bir açıklama gelmediği sürece eğitim-öğretimin normal seyrinde devam etmesi planlanıyor.