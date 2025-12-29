Van okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kentte etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor. 30 Aralık Salı günü için Van Valiliği'nden gelecek olası bir tatil duyurusu, öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNEYDOĞU İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'nin yayımladığı son hava tahminlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini artıracak. Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinde başlaması beklenen yağışların, gün ilerledikçe geniş alanlara yayılacağı tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmelerde özellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri ile birlikte Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette kar yağışı görülebileceği ifade ediliyor.

30 ARALIK SALI OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

30 Aralık Salı günü için şu ana kadar eğitim-öğretime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine göre valiliklerden gelecek olası duyurular yakından takip ediliyor. Gelişmeler oldukça güncel bilgiler paylaşılacak.