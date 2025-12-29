Haberler

Van okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Van okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van genelinde aralıksız süren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken öğrenciler ve aileler de resmi tatil açıklamalarına odaklandı. Zorlu hava şartlarının devam etmesiyle birlikte, "Van'da okullar tatil olacak mı?" sorusu kamuoyunda en çok merak edilen konular arasına girdi.

Kentte etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor. 30 Aralık Salı günü için Van Valiliği'nden gelecek olası bir tatil duyurusu, öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNEYDOĞU İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'nin yayımladığı son hava tahminlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini artıracak. Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinde başlaması beklenen yağışların, gün ilerledikçe geniş alanlara yayılacağı tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmelerde özellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri ile birlikte Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette kar yağışı görülebileceği ifade ediliyor.

Van okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

30 ARALIK SALI OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

30 Aralık Salı günü için şu ana kadar eğitim-öğretime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine göre valiliklerden gelecek olası duyurular yakından takip ediliyor. Gelişmeler oldukça güncel bilgiler paylaşılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Türkiye ile Ermenistan karşılıklı olarak vize kolaylaştırma kararı aldı

Ankara'dan tarihi adım! Komşu ile vizeleri kolaylaştırma kararı alındı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de baskın yapılmış

3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti