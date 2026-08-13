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Valorant çöktü mü, 13 Ağustos Perşembe Valorant sorun mu var?

Valorant çöktü mü, 13 Ağustos Perşembe Valorant sorun mu var?
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Valorant oyuncuları, gün boyunca oyunlara girişte kesintili erişim deneyimlediklerini aktardı. Kullanıcıların karşılaştığı hata bildirimleri, kısa sürede dijital platformlarda büyük bir konuşma konusu haline gelirken, bu durumun kapsamı ve temel nedeni hakkında sorular ortaya çıktı. Riot Games'in resmi hizmet durumu paneli, genel bir aksaklık işaret etmese de, oyuncu şikayetlerindeki ani yükseliş göz ardı edilemezdi.

Salı tarihinde, çok 13 Ağustos sayıda oyun tutkunu her iki oyuna da erişim zorlukları yaşadığını bildirdi. Bu bağlantı problemleri dalgasının, küresel çapta hissedilen ve Cloudflare'in altyapısından kaynaklandığı düşünülen yaygın bir teknik arızanın sonucu olabileceği değerlendiriliyor. Valorant çöktü mü? 13 Ağustos Salı Valorant sorun mu var?

VALORANT ERİŞİM SORUNU MU YAŞIYOR?

13 Ağustosn tarihinde, yüzlerce oyuncunun aynı anda benzer hata mesajları paylaşması üzerine, sosyal medyada hızla "Riot Games sunucuları çöktü" şeklinde yorumlar yayılmaya başladı. Özellikle Valorant kullanıcıları; oyun istemcisini geçememe, sunucuya bağlantı kuramama ve "hizmet dışı" uyarıları aldıklarını rapor etti.

Fakat Riot Games'in resmi hizmet durum sayfasında genel bir sunucu çökmesi gözükmüyor. Bu nedenle, yaşanan aksaklığın doğrudan oyuna özgü bir arızadan kaynaklanmadığı düşünülüyor. Cloudflare altyapısını kullanan birçok internet platformunun aynı anda erişim sıkıntısı yaşaması, Valorant ve LoL'deki sorunların da geçici bir ağ yönlendirme hatası sonucu olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

GÜN İÇİNDE YAŞANANLARIN KISA ÖZETİ

Cloudflare'deki teknik aksaklık nedeniyle League of Legends'a bağlanmada gecikmeler ve zorluklar yaşanmaktadır. Bu durum, oyun ekranının açılmaması veya giriş aşamasında takılıp kalma şeklinde kendisini gösteriyor. Sorunun, Cloudflare ekibi tarafından çözülmesiyle birlikte, oyuncu erişimlerinin de normale dönmesi beklenmektedir.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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