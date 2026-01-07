Haberler

Valiler Kararnamesi yayımlandı! Yeni valiler atandı 7 Ocak Çarşamba!
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla hazırlanan Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Kararname kapsamında birçok ilde vali ataması yapılırken, göreve getirilen isimlerin tamamının daha önce belediyeler ve diğer yerel yönetim birimlerinde çeşitli kademelerde görev aldığı dikkat çekti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye genelinde geniş çaplı vali değişiklikleri gerçekleştirildi. Erdoğan'ın imzasını taşıyan düzenleme doğrultusunda atanan yeni valilerin, geçmiş yıllarda yerel yönetim tecrübesi bulunan bürokratlardan oluştuğu belirtildi.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameyle birlikte birçok ilde vali değişikliği yapılırken, yeni görevlendirmeler kamuoyunda dikkatle takip edildi.

YENİ VALİLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ: YEREL YÖNETİM TECRÜBESİ

Ataması yapılan valilerin tamamının geçmişte belediyeler ve diğer yerel yönetim birimlerinde farklı kademelerde görev aldığı öğrenildi. Yerel yönetim deneyimi bulunan isimlerin tercih edilmesi, kamu hizmetlerinde saha tecrübesine verilen önemi bir kez daha ortaya koydu.

İşte atamalar:

Osman DEMİR
