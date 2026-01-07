VALİLER KARARNAMESİ yayılandı! 7 Ocak Perşembe yeni atanan valiler isim listesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenlemeye göre; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, vali-mülkiye başmüfettişliği görevine atandı. Böylece Valiler Kararnamesi ile görev yeri değişen ve yeni görevlendirilen isimler resmen açıklandı.

VALİLER KARARNAMESİ RESMEN AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi yürürlüğe girdi. Karar kapsamında bazı illerde görev değişiklikleri yapılırken, 7 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliği görevine atandı. Böylece kamu yönetiminde dikkat çeken bir görev değişimi süreci başladı.

BAŞMÜFETTİŞLİĞE ATANAN VALİLER

Yayımlanan kararnameye göre; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, vali-mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirildi.

YENİ ATANAN VALİLERİN TAM LİSTESİ

Kararnameyle birlikte birçok ilde yeni vali atamaları da gerçekleştirildi. Buna göre;

Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan Valiliğine, Mustafa Fırat Taşolar Iğdır Valiliğine, Cahit Çelik Bingöl Valiliğine, Mustafa Koç Giresun Valiliğine, Hayrettin Çiçek Karaman Valiliğine, Ahmet Hamdi Usta Yalova Valiliğine atandı.

Ayrıca Tahir Şahin Trabzon, Mehmet Makas Düzce, Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye, Erdinç Yılmaz Eskişehir, Yavuz Selim Köşger Denizli, Mustafa Yavuz Adana, Murat Duru Aksaray, Ömer Kalaylı Kilis, Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale, Oktay Çağatay Karabük, Nedim Akmeşe Niğde, Hüseyin Çakırtaş Çankırı ve Önder Bozkurt ise Ağrı Valisi olarak görevlendirildi.

İşte atamalar: