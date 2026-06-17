Vali Yardımcıları Atama Kararnamesi yayınlandı! Hangi Vali Yardımcıları nereye atandı 17 Haziran Çarşamba?

2025 yılı Vali Yardımcıları kararnamesi için bekleyiş sona erdi. 17 Haziran Çarşamba Resmi Gazete yayınlanması ile Vali Yardımcıları Kararnamesi yayınlandı! İşte, yeni vali yardımcıları atama yerleri

430 KAYMAKAM VE VALİ YARDIMCISI ATAMASI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan son kararname ile Türkiye genelinde kaymakam ve vali yardımcılarını kapsayan geniş çaplı bir görev değişikliği gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda toplam 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Atamalar kapsamında çok sayıda kaymakam farklı ilçelere görevlendirilirken, vali yardımcılıklarında da dikkat çeken değişiklikler yapıldı.

208 KAYMAKAMIN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Kararnamenin en geniş bölümünü ilçe kaymakamlıkları arasındaki atamalar oluşturdu. Bu kapsamda 208 kaymakam farklı illerdeki ilçelere atanarak görev yerlerini değiştirdi.

Atamalarla birlikte birçok ilçede yönetim kadroları yenilenirken, mülki idare yapısında önemli bir hareketlilik yaşandı.

83 KAYMAKAM VALİ YARDIMCILIĞINA TERFİ ETTİ

Kararname kapsamında 83 kaymakam vali yardımcılığı görevine yükseltildi. Bu terfilerle birlikte birçok kaymakam daha üst idari görevlere atanarak görevlerine yeni unvanlarla devam edecek.

Mülki idaredeki bu değişiklik, kariyer basamaklarında önemli bir ilerleme olarak değerlendirildi.

78 VALİ YARDIMCISI FARKLI İLLERE ATANDI

Yapılan düzenleme ile 78 vali yardımcısı görev unvanını koruyarak farklı illere atandı. Bu kapsamda idari görevlerde bölgesel değişiklikler dikkat çekti.

Vali yardımcılarının farklı şehirlerde görevlendirilmesi, iller arası idari deneyim paylaşımını artırmayı hedefliyor.

33 VALİ YARDIMCISI KAYMAKAMLIĞA GETİRİLDİ

Kararnamede yer alan bir diğer önemli madde ise 33 vali yardımcısının kaymakamlık görevine atanması oldu. Bu değişiklikle bazı yöneticiler ilçe düzeyinde görevlendirildi.

Bu atamalar, mülki idarede görev çeşitliliğini artıran önemli düzenlemeler arasında yer aldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Kararname yalnızca taşra teşkilatını değil, İçişleri Bakanlığı merkez birimlerini de kapsadı. Bu kapsamda daire başkanları, genel müdür yardımcıları ve şube müdürlüklerinde çok sayıda atama yapıldı.

Daire başkanlığı görevinden genel müdür yardımcılığına, kaymakamlıktan daire başkanlığına ve farklı üst düzey görevlere birçok isim atandı.

DİKKAT ÇEKEN ATAMALAR RESMİ GAZETE’DE YER ALDI

Kararnamede ilk kez kaymakamlığa atanan isimler de dikkat çekti. Trabzon Valiliği kaymakam adayı Muhammed Fazıl Tüzel, Malatya’nın Akçadağ ilçesine kaymakam olarak atandı.

Ayrıca İstanbul’un Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Adalar ilçeleri ile İzmir Bayraklı ve Bursa Osmangazi gibi büyük ilçeler de atama listesinde yer aldı.

YARGI KARARI DETAYI DA KARARNAMEDE YER ALDI

Resmi Gazete’de yayımlanan listede ayrıca bir yargı kararına ilişkin not da dikkat çekti. Uşak Vali Yardımcısı Önder Can’ın Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmasına ilişkin kararın iptal edildiği belirtildi.

TÜRKİYE GENELİNDE KAPSAMLI İDARİ YENİLENME

Toplam 430 mülki idare amirini kapsayan bu büyük atama kararnamesi ile Türkiye genelinde idari yapıda önemli bir yenilenme gerçekleştirildi. Kaymakamlık ve vali yardımcılığı düzeyindeki değişikliklerin önümüzdeki süreçte yerel yönetimlere nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA 2025 HANGİ KAYMAKAM NEREYE ATANDI?

17 Haziran Çarşamba Resmi Gazete'de yeni kaymakam görev yerleri açıklandı.

İşte Vali Yardımcıları Kararnamesi ve atamalar listesi: