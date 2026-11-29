Valencia- Osasuna maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, karşılaşmayı canlı izlemek isteyenlerin gündeminde. İspanya La Liga'daki Valencia- Osasuna maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da Valencia şehrindeki Mestalla Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

VALENCIA-OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia ile Osasuna arasındaki La Liga maçı, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak izlenebilecek. İspanya La Liga'nın Türkiye'deki yayın hakları kapsamında karşılaşma, bu kanalların abonelerine sunulacak.

S SPORT HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Kanal ayrıca Disney+ üzerinden de izlenebiliyor. Platformların kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın platformu olarak hizmet veriyor. Karşılaşma, S Sport Plus'ın internet sitesi ve uygulamaları üzerinden takip edilebilecek. S Sport Plus için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için resmi yayıncının duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

VALENCIA-OSASUNA MAÇI HANGİ GÜN?

Valencia-Osasuna maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, İspanya La Liga'nın normal sezon programı kapsamında gerçekleştirilecek.

VALENCIA-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 16.00 olarak belirlendi. İspanya ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle maç, İspanya yerel saatiyle 14.00'te başlayacak. Maç saati ya da yayın programında organizasyon tarafından değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde son durumun kontrol edilmesi faydalı olacak.

VALENCIA-OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Valencia şehrinde bulunan Mestalla Stadyumu'nda oynanacak. 1923 yılında açılan Mestalla, İspanya'nın en eski ve en atmosferik futbol stadyumlarından biri olarak biliniyor. Dik tribünleriyle dikkat çeken stadyum, Valencia taraftarının yoğun desteğiyle rakip takımlar için zorlu bir deplasman olarak görülüyor.

İSPANYA LA LIGA HAKKINDA

La Liga, İspanya'nın en üst düzey profesyonel futbol ligidir. Ligde 20 takım mücadele ediyor ve sezon boyunca her takım diğerleriyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere ikişer kez karşılaşıyor. Sezon sonunda ligi zirvede tamamlayan takım şampiyon olurken, üst sıralarda yer alan takımlar Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanıyor. Son üç sırada yer alan takımlar ise bir alt lige düşüyor.

La Liga, Real Madrid ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin yanı sıra Valencia gibi köklü ekipleriyle de Avrupa'nın en çok izlenen ligleri arasında yer alıyor.

VALENCIA VE OSASUNA

Valencia, İspanya'nın en köklü ve en başarılı kulüplerinden biri olarak biliniyor. Kulüp, tarihinde La Liga şampiyonlukları ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Valencia, iki kez Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir kulüp olarak Avrupa futbolunda önemli bir yere sahip.

Osasuna ise Pamplona şehrinin temsilcisi olarak La Liga'da mücadele ediyor. Mücadeleci oyun anlayışıyla bilinen Kırmızılar, özellikle zorlu deplasmanlarda rakiplerine kolay geçit vermemesiyle tanınıyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Valencia-Osasuna maçını izlemek için S Sport ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olunması gerekiyor. Turkcell TV+ ve Disney+ kullanıcıları S Sport kanalı üzerinden, internet kullanıcıları ise S Sport Plus platformu üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.

MAÇIN ÖNEMİ

La Liga'da her hafta oynanan karşılaşmalar, sezon sonunda belirlenecek Avrupa kupası biletleri ve küme düşme hattı açısından büyük önem taşıyor. Valencia, taraftarı önünde alacağı bir galibiyetle sıralamada yükselmeyi hedeflerken, Osasuna da Mestalla deplasmanından puanla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Pazar öğleden sonra oynanacak karşılaşma, Türkiye'deki futbolseverlere de hafta sonu programında izlenmesi gereken maçlardan biri olarak sunuluyor.

Mestalla'da oynanan maçlar, Valencia taraftarının yoğun desteği nedeniyle genellikle yüksek tempoda geçiyor. Bu nedenle karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren iki takımın da kontrolü ele almaya çalışacağı bir mücadele bekleniyor.

Karşılaşmanın sonucu, iki takımın sezonun geri kalanındaki hedefleri açısından da belirleyici olabilir.