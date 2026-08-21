Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, ikinci sezon finalinin ardından üçüncü sezon hazırlıklarına başladı. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı AyNa Yapım imzalı dizide yeni sezon çekimleri için ilk adım atıldı. Dizinin üçüncü sezonunda çekimlerin İstanbul ve Budapeşte’de gerçekleştirilmesi planlanırken, izleyicilerin en çok merak ettiği konu ise yeni bölümlerin ne zaman ekrana geleceği oldu. Peki, Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir 3. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Verilen bilgilere göre Uzak Şehir’in yeni bölümlerinin Eylül ayının ilk ya da ikinci haftasında izleyici karşısına çıkması planlanıyor. Böylece ikinci sezon finalinin ardından verilen aranın sonrasında dizi, üçüncü sezonuyla yeniden Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin üçüncü sezon çekimleri ise bugün başlayacak. Yeni sezonun ilk çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilecek. İstanbul’daki çekim programının iki gün sürmesi planlanıyor. Bu çekimlerin tamamlanmasının ardından ekip, yeni sezon sahneleri için Budapeşte’ye gidecek.

Uzak Şehir’in üçüncü sezon çekimlerinin 64. bölümle başlayacak olması da yeni sezon hazırlıklarının geldiği aşamayı ortaya koyuyor. Dizinin yeni afiş çalışmaları da tamamlandı.

UZAK ŞEHİR 3. SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Dizinin yeni bölümlerinin Eylül ayının ilk ya da ikinci haftasında yayınlanması planlanıyor. Ancak verilen bilgilerde kesin bir yayın günü belirtilmiyor. Bu nedenle üçüncü sezon için şu aşamada net bir gün yerine Eylül ayının ilk veya ikinci haftası işaret ediliyor.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZONDA KİMLER AYRILDI?

Uzak Şehir yeni sezonda kimler ayrıldı sorusu, üçüncü sezon öncesinde dizinin takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İkinci sezon finaliyle birlikte hikayede önemli kırılmalar yaşanırken bazı oyuncuların projeye veda ettiği kesinleşti.

Verilen bilgilere göre ikinci sezon finali itibarıyla Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya ve Demir rolüyle öne çıkan Ferit Kaya diziye veda etti.

Bu üç ayrılık, dizinin ikinci sezon finaliyle birlikte kadroda yaşanan en önemli değişiklikler arasında yer aldı. Ferit Kaya’nın canlandırdığı Demir karakterinin ayrılığı daha önce de duyurulurken, Alper Çankaya ve Burç Kümbetlioğlu’nun da sezon finaliyle birlikte projeden ayrılacağı açıklanmıştı.

Kanal D’nin resmi oyuncu sayfalarında da Ferit Kaya’nın Demir Baybars, Alper Çankaya’nın ise Şahin Albora karakterini canlandırdığı görülüyor.

Ferit Kaya, diziye veda etmesinin ardından yaptığı açıklamada Demir karakterinin hikayesinin sona erdiğini ve karakterin hikayesinin tamamlanmasıyla birlikte ayrılık kararının alındığını ifade etti.

Alper Çankaya da sezon finalinin ardından yaptığı paylaşımda dizide geçirdiği iki yıla ve projeye veda ettiğine ilişkin ifadeler kullandı.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILACAK?

Üçüncü sezon çekimlerinin ilk adresi İstanbul olacak. Burada iki günlük çekim yapılmasının ardından ekip, Budapeşte’ye geçecek.

Yeni sezonun çekim programında İstanbul ve Budapeşte’nin yer alması, üçüncü sezon prodüksiyonunun iki farklı şehirde sürdürüleceğini gösteriyor. Dizinin yeni afiş çalışmaları da tamamlanmış durumda.

Böylece Uzak Şehir ekibi, ikinci sezon finalinin ardından yeni sezon için yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Yeni bölümlerin ise Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında yayınlanması planlanıyor.