UZAK ŞEHİR SON DAKİKA: Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir 3. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in üçüncü sezonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Çekimlerin başlamasıyla birlikte gözler yeni sezonun yayın tarihine çevrilirken, izleyiciler 64. bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir 3. sezon yayın tarihi açıklandı mı? İşte yeni sezonla ilgili son gelişmeler...

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı Uzak Şehir, ikinci sezon finalinin ardından üçüncü sezon hazırlıklarıyla gündemde. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini üstlendiği dizinin yeni sezon çekimleri başlarken, izleyiciler 64. bölümle devam edecek hikâyenin ne zaman ekrana döneceğini merak ediyor.

Uzak Şehir’in üçüncü sezon bölümlerinin Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında yayınlanması planlanıyor. Dizinin kesin yayın tarihi henüz netleşmezken, yeni sezon çekimlerinin İstanbul’da başlaması ve ardından Budapeşte’de devam etmesi bekleniyor.

UZAK ŞEHİR 3. SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Uzak Şehir’in üçüncü sezonu için şu aşamada kesin yayın günü açıklanmadı. Ancak yeni bölümlerin Eylül ayının ilk ya da ikinci haftasında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Yayın tarihinin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZONDA KİMLER AYRILDI?

Uzak Şehir’in ikinci sezon finaliyle birlikte kadroda da önemli değişiklikler yaşandı. Boran karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu, Şahin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Alper Çankaya ve Demir rolünü üstlenen Ferit Kaya’nın diziden ayrıldığı belirtildi.

Yaşanan ayrılıkların ardından dizinin üçüncü sezonunda hikâyenin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, yeni sezonla birlikte kadroya katılacak isimler de izleyicilerin araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.

UZAK ŞEHİR 3. SEZON ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILACAK?

Dizinin üçüncü sezon çekimleri İstanbul’da başlayacak. İlk çekimlerin iki gün sürmesinin ardından Uzak Şehir ekibinin Budapeşte’ye geçmesi planlanıyor. Böylece yeni sezonda İstanbul ve Budapeşte, dizinin çekim yapılan şehirleri arasında yer alacak.

Yeni sezon hazırlıkları hız kazanırken, Uzak Şehir’in yeni bölümlerinin Eylül ayında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.