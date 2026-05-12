Uzak Şehir dizisinin sezon final tarihi, sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Dram ve hikâye kurgusuyla dikkat çeken yapımın sezon finaline yaklaşmasıyla birlikte izleyiciler, final bölümünde yaşanacak gelişmeleri merak etmeye başladı. “ Uzak Şehir sezon finali ne zaman?” sorusu gündemdeki yerini korurken, dizinin final bölümüyle ilgili detayların kanalın yayın planına göre netleşmesi bekleniyor.

UZAK ŞEHİR YAYIN ARASINA GİRİYOR

Gelen bilgilere göre Uzak Şehir, yaklaşık 3 hafta sürecek bir yayın arasına giriyor. Bu süreçte dizinin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek ve izleyiciler kısa bir bekleyiş dönemine girecek. Yapım ekibinin bu ara ile birlikte sezon finaline hazırlık yaptığı belirtiliyor.