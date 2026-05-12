Uzak Şehir sezon finali ne zaman?
Uzak Şehir sezon finali ne zaman sorusu, dizinin takipçileri tarafından son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın sezon final tarihi merak edilirken, izleyiciler hem hikâyenin nasıl bir noktada sonlanacağını hem de yeni sezon olup olmayacağını öğrenmek istiyor. “Uzak Şehir sezon finali ne zaman?” sorusuna dair güncel bilgiler, dizinin yayın akışına göre şekillenmeye devam ediyor.
UZAK ŞEHİR YAYIN ARASINA GİRİYOR
Gelen bilgilere göre Uzak Şehir, yaklaşık 3 hafta sürecek bir yayın arasına giriyor. Bu süreçte dizinin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek ve izleyiciler kısa bir bekleyiş dönemine girecek. Yapım ekibinin bu ara ile birlikte sezon finaline hazırlık yaptığı belirtiliyor.
60. BÖLÜM SON YAYIN OLDU
Dizinin son olarak 60. bölümü izleyiciyle buluştu. Hikâyenin kritik bir dönemece girdiği bu bölüm sonrası, sezon finaline doğru geri sayım başladı. İzleyiciler, özellikle karakterlerin geleceğine dair gelişmeleri merakla takip ediyor.
SEZON FİNALİ 63. BÖLÜMDE
Yapılan planlamaya göre Uzak Şehir, 25 Mayıs Pazartesi akşamı 63. bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finalinde yaşanacak gelişmelerin, yeni sezon için önemli bir dönüm noktası olacağı ifade ediliyor. Final bölümünün ardından dizinin yeni sezon planlamasına dair detayların da netleşmesi bekleniyor.