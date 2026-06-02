Uzak Şehir Şahin öldü mü, Alper Çankaya diziden ayrıldı mı?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'de yaşanan son gelişmeler seyircileri ekran başına kilitledi. Özellikle "Şahin öldü mü?" ve "Alper Çankaya diziden ayrıldı mı?" soruları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alırken, karakterin geleceğine ilişkin detaylar merak ediliyor.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ İZLEYİCİLERİ EKRANA KİLİTLEDİ

Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun ve Kuzey Gezer gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehir dizisi, bugün yayınlanan sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Final bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, dizinin önemli karakterlerinden Şahin Alabora hakkında ortaya çıkan sahneler büyük merak oluşturdu.

UZAK ŞEHİR ŞAHİN ÖLDÜ MÜ SORUSU GÜNDEM OLDU

Sezon finalinin ardından izleyiciler, “Uzak Şehir Şahin öldü mü, neden?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Bölümdeki dramatik sahneler sonrası karakterin akıbeti merak konusu olurken, dizinin senaryosunda yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

ŞAHİN KARAKTERİ DİZİDEN AYRILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Uzak Şehir dizisinde Şahin Alabora karakterine hayat veren Alper Çankaya sezon finaliyle birlikte projeye veda ediyor. İddiaya göre başarılı oyuncu kendi isteğiyle diziden ayrılma kararı aldı ve bu doğrultuda Şahin karakteri senaryo gereği diziden çıkarılacak.

ALPER ÇANKAYA KİMDİR?

1990 yılında Tekirdağ’da dünyaya gelen Alper Çankaya, eğitim hayatına Ankara’da devam etti. 2009 yılında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü kazanan Çankaya, 2012 yılında bu bölümden ayrılarak Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçti. Burada aldığı eğitimle birlikte tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer aldı.

Üniversite yıllarında oyunculuk kariyerine adım atan Çankaya, 2017 yılında arkadaşlarıyla birlikte kendi sahnesini kurarak tiyatro çalışmalarını sürdürdü. Televizyon kariyerine de adım atan oyuncu; Yargı, Vatanım Sensin, Baba, Biz Kimden Kaçıyorduk, Anne, Cam Perde ve Uzak Şehir gibi yapımlarda rol aldı. Başarılı oyuncu ayrıca 42. İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.