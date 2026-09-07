Uzak Şehir ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Uzak Şehir, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 3. sezonunun ilk bölümü için yayın tarihi belli olurken, yeni bölümlerin ne zaman başlayacağı izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. Özellikle sezon finalinde yaşanan gelişmelerin ardından yeni sezonda hikâyenin nasıl devam edeceği merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? Detaylar...

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzak Şehir 3. sezon, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranında başlayacak. Pazartesi akşamları yayınlanan dizi, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Böylece dizinin yeni sezon başlangıç tarihi netleşirken, izleyiciler de sezon finalinin ardından hikâyenin devamını görmek için 14 Eylül tarihine odaklandı.

Uzak Şehir'in 3. sezon ilk bölümü 14 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

Uzak Şehir'in yeni sezonu 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağı için dizinin yeni sezon bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yayın akışı, yeni sezonun ilk bölümüyle birlikte yeniden başlayacak.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Uzak Şehir'in sezon finalinde Alya ve Cihan, yaşadıkları zorlu süreçlerin ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanıyordu. Konağı uzun zaman sonra ilk kez düğün telaşı sararken, geçmişten gelen gelişmeler bu mutluluğun önüne geçti.

Meryem'in sakladığı büyük sırrı elinde koz olarak tutan Boran, tehditlerini artırarak dengeleri değiştirdi. Meryem ise yaşananların ardından geri dönülmesi zor bir kararın eşiğine sürüklendi.

Boran'ın Cihan'dan intikam alma isteği Alya'yı da büyük bir seçimin ortasında bıraktı. Alya, sevdiği adamın geleceği ile kendi içinde taşıdığı yara arasında sıkışırken, Cihan'ı korumak için ağır bir karar vermek zorunda kaldı.

Düğün hazırlıkları sırasında yaşanan gelişmelerin ardından konağın huzuru bir anda bozuldu. Mutluluk ve düğün telaşının yerini silah sesleri aldı. Geçmişten gelen öfke ve intikam duygusunun da etkisiyle Albora'da dengeler tamamen değişti.

Sezon finalinde yaşanan silahlı saldırı, yapılan fedakârlıklar ve alınan kararlar sonrasında Albora'daki hayatın eskisi gibi olmayacağının işaretleri verildi. Alya ve Cihan'ın geleceği açısından kritik gelişmelerin yaşandığı bölüm, yeni sezon öncesinde hikâyeyi önemli bir noktada bıraktı.

Uzak Şehir'in 3. sezonu, sezon finalinde yaşanan bu gelişmelerin ardından 14 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Kanal D ekranında başlayacak.