Haberler

Uzak Şehir Demir diziden ayrılıyor mu, Ferit Kaya Uzak Şehir'den ayrılacak mı?

Uzak Şehir Demir diziden ayrılıyor mu, Ferit Kaya Uzak Şehir'den ayrılacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, 44. bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. Bölümün ardından en çok merak edilen soru ise Demir karakterinin dizideki geleceği oldu. Hayranlar, sosyal medyada sıkça "Demir diziden ayrılıyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Uzak Şehir'in 44. bölümü, heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekerken Demir'in başına gelenler izleyiciyi ekrana kilitledi. Özellikle bölümün finalindeki gelişmeler, karakterin diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu izleyiciler için merak konusu haline getirdi.

UZAK ŞEHİR 44. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cihan, artık hayatında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını fark eder. Bu nedenle Alya'nın konakta kalmasına izin vermez. Boran, bu karara sert tepki gösterse de Cihan'ı durduracak güce sahip değildir. Durumu kabullenmekte zorlanan Boran, dava sürecini yeniden kontrol altına almak için yeni adımlar atar.

Uzak Şehir Demir diziden ayrılıyor mu, Ferit Kaya Uzak Şehir'den ayrılacak mı?

Bu arada Alya ile Cihan arasındaki mesafe giderek kısalır. Ancak ikilinin yakınlaşması Boran'ı rahatsız eder ve olaylar yeniden alevlenir. Boran ile Cihan, Deniz yüzünden bir kez daha karşı karşıya gelir.

Uzak Şehir Demir diziden ayrılıyor mu, Ferit Kaya Uzak Şehir'den ayrılacak mı?

FERİT KAYA UZAK ŞEHİR'DEN AYRILACAK MI?

Uzak Şehir'in Demir karakterini canlandıran Ferit Kaya'nın diziden ayrılacağı iddiaları sosyal medyada konuşulsa da, yapım ekibi ve oyuncudan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Demir'in hikayeye devam edip etmeyeceği netleşecek.

Uzak Şehir Demir diziden ayrılıyor mu, Ferit Kaya Uzak Şehir'den ayrılacak mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar

Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar
''İçimde ukde kaldı'' diyen Fatih Terim Türk futbolu için tarihi bir öneride bulundu

''İçimde ukde kaldı'' diyerek Türk futbolu için tarihi bir öneri sundu
Osimhen attığı gollerle yıldızlaştı, Nijerya son 8'e kaldı

Osimhenli Nijerya son 16 turu maçına çıktı! İşte sonuç
Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı
Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar

Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar
Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı?

Gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Ele geçirilme riski var mı?
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü

Bu ne hal? Milyonların beklediği maça damga vuran görüntü