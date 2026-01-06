Uzak Şehir Demir diziden ayrılıyor mu, Ferit Kaya Uzak Şehir'den ayrılacak mı?

Uzak Şehir'in 44. bölümü, heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekerken Demir'in başına gelenler izleyiciyi ekrana kilitledi. Özellikle bölümün finalindeki gelişmeler, karakterin diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu izleyiciler için merak konusu haline getirdi.

UZAK ŞEHİR 44. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cihan, artık hayatında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını fark eder. Bu nedenle Alya'nın konakta kalmasına izin vermez. Boran, bu karara sert tepki gösterse de Cihan'ı durduracak güce sahip değildir. Durumu kabullenmekte zorlanan Boran, dava sürecini yeniden kontrol altına almak için yeni adımlar atar.

Bu arada Alya ile Cihan arasındaki mesafe giderek kısalır. Ancak ikilinin yakınlaşması Boran'ı rahatsız eder ve olaylar yeniden alevlenir. Boran ile Cihan, Deniz yüzünden bir kez daha karşı karşıya gelir.

FERİT KAYA UZAK ŞEHİR'DEN AYRILACAK MI?

Uzak Şehir'in Demir karakterini canlandıran Ferit Kaya'nın diziden ayrılacağı iddiaları sosyal medyada konuşulsa da, yapım ekibi ve oyuncudan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Demir'in hikayeye devam edip etmeyeceği netleşecek.