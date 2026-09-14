Uzak Şehir bu akşam var mı, bu akşam Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı?

Televizyon izleyicileri, “ Uzak Şehir bu akşam var mı?” ve “ Uzak Şehir yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Dizinin yayın günü ve saatinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı araştırılırken, Uzak Şehir’in bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olup olmayacağı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI? YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Ekranların sevilen yapımlarından Uzak Şehir, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. AyNa Yapım imzasıyla Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin üçüncü sezon yayın tarihi belli olurken, izleyicilerin merak ettiği “ Uzak Şehir bu akşam var mı?” ve “ Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?” soruları da yanıt buldu. Dizinin yeni sezon ilk bölümünün yayın saati ve Kanal D’nin 14 Eylül 2026 Pazartesi yayın akışı belli oldu.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON BU AKŞAM MI?

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezonunun ilk bölümüyle 14 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yeni sezonun ilk bölümü saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak. Böylece dizinin ekranlara dönüşü için bekleyen izleyicilerin merakı da sona ermiş olacak.