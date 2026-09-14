Uzak Şehir bu akşam var mı, bu akşam Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı?
Uzak Şehir bu akşam var mı, bu akşam Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı? soruları, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alan Uzak Şehir’in bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği ve yeni bölümün yayın takvimi merak konusu oldu.
Televizyon izleyicileri, “ Uzak Şehir bu akşam var mı?” ve “ Uzak Şehir yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Dizinin yayın günü ve saatinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı araştırılırken, Uzak Şehir’in bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olup olmayacağı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI? YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?
Ekranların sevilen yapımlarından Uzak Şehir, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. AyNa Yapım imzasıyla Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin üçüncü sezon yayın tarihi belli olurken, izleyicilerin merak ettiği “ Uzak Şehir bu akşam var mı?” ve “ Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?” soruları da yanıt buldu. Dizinin yeni sezon ilk bölümünün yayın saati ve Kanal D’nin 14 Eylül 2026 Pazartesi yayın akışı belli oldu.
UZAK ŞEHİR YENİ SEZON BU AKŞAM MI?
Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezonunun ilk bölümüyle 14 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yeni sezonun ilk bölümü saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak. Böylece dizinin ekranlara dönüşü için bekleyen izleyicilerin merakı da sona ermiş olacak.
UZAK ŞEHİR YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Uzak Şehir’in yeni sezonunda Alya ve Cihan arasındaki gerilim yeniden ön plana çıkacak. Nikah gününün ardından ülkeyi terk eden Alya’nın geri dönmesi, Cihan ile arasındaki hesaplaşmayı yeniden başlatacak.
Alya’nın karşısına yeniden çıkan Cihan’ın tavrı ikili arasındaki ilişkinin seyrini değiştirirken, yeni sezonda yaşanacak gelişmeler izleyicileri yine hareketli bir hikâyenin içine çekecek.
ALYA VE CİHAN ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR
Yeni sezonun ilk bölümünde dikkat çeken gelişmelerden biri Alya ile Cihan arasındaki yüzleşme olacak. Alya’nın geri dönüşünün ardından iki karakter arasında soğuk rüzgarlar eserken, geçmişte yaşananların etkileri de devam edecek.
Öte yandan Sadakat ile Alya arasında yaşanacak görüşme de bölümün dikkat çeken sahneleri arasında yer alacak. Kendi evladının yaşamına son verdiği gerekçesiyle cezaevine giren Sadakat’in Alya’ya yönelik sözleri, ikili arasındaki gerilimi daha da artıracak.
NARE'NİN ACI GÜNÜ
Yeni sezonun ilk bölümünde Nare’nin yaşadığı büyük kayıp da hikâyenin önemli başlıklarından biri olacak. Hayat arkadaşı Şahin’i kaybeden Nare’nin cenaze törenindeki çaresiz görüntüleri, dizinin yeni sezonda dram yönünün daha da güçleneceğine işaret ediyor.
KANAL D 14 EYLÜL 2026 YAYIN AKIŞI
Kanal D’nin 14 Eylül 2026 Pazartesi yayın akışında Uzak Şehir saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak. Günün yayın programı ise şöyle:
• 07.00: İkizler Memo - Can
• 09.00: Yaprak Dökümü
• 11.30: Daha 17
• 14.00: Gelinim Mutfakta
• 16.45: Haysiyet
• 18.30: Kanal D Ana Haber
• 20.00: Uzak Şehir
• 00.15: Haysiyet
• 02.30: Gelinim Mutfakta
Bu yayın akışına göre Uzak Şehir bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Dizinin üçüncü sezon ilk bölümü 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.