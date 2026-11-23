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Uzak Şehir 74. bölüm, 23 Kasım 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Uzak Şehir canlı izleme linki arayanlar, diziyi Kanal D'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından ve Kanal D mobil uygulamasından eş zamanlı olarak takip edebilir. Uzak Şehir 74. bölüm full HD tek parça izlemek isteyenler ise yayının ardından bölüme Kanal D'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasından ulaşabilecek. Uzak Şehir son bölüm özeti, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve oyuncu kadrosu haberimizde.

UZAK ŞEHİR 74. BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA NEREDEN İZLENİR?

Uzak Şehir'in 74. bölümü, yayınlandığı akşamın ardından Kanal D'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasına yükleniyor. Bölümü kaçıran izleyiciler, tek parça ve full HD kalitedeki yayına buradan ulaşabiliyor. Kanal D mobil uygulaması da kaçırılan bölümleri yeniden izleme imkânı sunuyor.

Güvenli ve kesintisiz bir izleme deneyimi için resmi kanalların tercih edilmesi, izinsiz yayın yapan sitelerden uzak durulması öneriliyor.

UZAK ŞEHİR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Uzak Şehir'i televizyon başında izleme imkânı olmayanlar, Kanal D'nin resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sayfasından diziyi eş zamanlı olarak takip edebilir. Kanal D mobil uygulaması da akıllı telefon ve tabletlerden canlı yayına ücretsiz erişim sağlıyor. Uzak Şehir 74. bölümün canlı yayını bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

UZAK ŞEHİR 74. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uzak Şehir'in 74. bölümünde Sadakat, kaçmaya çalıştığı acı gerçekle yüzleşiyor. Öz evladının Cihan değil Kaya olduğunu kabullenen Sadakat, Alboraların başına geçme meselesini artık bir soy davası olarak görmeye başlıyor. Bu kabulleniş, konaktaki dengeleri altüst edecek adımların habercisi oluyor.

Hastanede ise sevindirici bir haber var: Nare, Alya'nın hamile olduğunu öğreniyor ve hem Alya hem de abisi Cihan adına büyük bir mutluluk yaşıyor.

Bölümün en nefes kesen anı ise yangın sahnesi. Kartal'ın tüm uyarılarına rağmen Enver'i kurtarmak için hiç düşünmeden alevlerin arasına dalan Cihan'ın sağ çıkıp çıkamayacağı, 74. bölümün en büyük merakı olarak öne çıkıyor.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uzak Şehir'in 73. bölümünde Cihan'a kurulan pusu, hikâyenin seyrini değiştirdi. Saldırının ardından Alya'nın Cihan'ın yanında kalması, ikili arasındaki sert duvarların ardında saklanan duyguları yeniden gün yüzüne çıkardı. Berfin konusunda kararını net biçimde ortaya koyan Alya, Cihan'a her yakınlaştığında kendini geri çekmek zorunda kaldı.

Nare, Cihan'a kurulan pusuda Ateş'in de parmağı olduğunu öğrenince kendi yöntemleriyle harekete geçti. Ateş'in yıllardır içinde taşıdığı intikam duygusunun izleri ortaya çıkarken Nare'nin öğrendikleri onu derin bir nefretin içine sürükledi.

Sadakat'in Cihan'la ilgili şüpheleri, DNA testinin sonucunu beklerken giderek ağırlaştı. Sonuçlar eline ulaştığında Sadakat, hayatını kökünden sarsacak bir gerçekle tek başına yüzleşmek zorunda kaldı. Pusunun ardındaki gerçeği öğrenmek için Enver'le buluşan Alya ise hesaba katmadığı bir tehlikenin içine düştü. Cihan, Alya'yı bulmak için zamanla yarışırken hiç beklenmedik birinin olay yerine gelmesi ikiliyi çarpıcı bir karşılaşmanın ortasında bıraktı.

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Uzak Şehir, küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın hikâyesini anlatıyor. Alya'nın yolculuğu, hayatını kaybeden eşinin son dileğini yerine getirme kararıyla başlıyor. Ancak Mardin'de onu bekleyen Albora ailesi, köklü gelenekleri, güç savaşları ve yıllardır saklanan sırlarıyla Alya'nın hayatını beklemediği bir yöne sürüklüyor.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikâyetinden vazgeçmedi ve dava süreci resmen başladı. Alya'nın bu kararı Sadakat'i son kozunu oynamaya itti; ancak bu hamle Alya'yı yumuşatmak yerine öfkesini daha da büyüttü. Alya'nın kararsızlığını fırsata çevirmek isteyen Demir de onu kendi safına çekmek için harekete geçti.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Uzak Şehir'in başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Ozan Akbaba, Albora ailesinin güçlü ve sert mizaçlı oğlu Cihan'a; Sinem Ünsal ise Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'ya hayat veriyor.

Dizinin geniş kadrosunda Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler de yer alıyor.