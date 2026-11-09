Uzak Şehir 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 73. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan’ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya’nın bu kararı, Sadakat’in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya’yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya’nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Cihan, Enver ile Alya'nın evlenmediğini öğrenir.

Alya için parmağındaki yüzüğü çıkaran Cihan büyük bir riske girer!

Alya'nın sahte evlilik yaptığını öğrenen Cihan, sonunda Enver'in yakasına yapıştı!

Alya, Cihan'a rağmen diski bulabilmek için ortalığı ayağa kaldırdı.

Nare'nin tuttuğu silahtan çıkan kurşun Ateş'i vurdu!

Cihan, Alya'nın babası tarafından mı kaçırıldı?

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Alya, yu¨reğinde taşıdığı şeyi artık saklayamayacağını bilir ve bir karar verir. Cihan’ın da söyleyecekleri vardır. Aynı gece, aynı avluda göz göze geldiklerinde ikisinin de bildiği ama birbirine söyleyemediği şeyler vardır. O gece kimin konuşacağı, kimin susacağı her şeyi değiştirecektir. Ömru¨ boyunca herkesin sırrını bilen, bu topraklarda hiçbir şeyin ondan habersiz olmadığına inanan Sadakat Albora, bu kez bilmediği bir gerçeğin eşiğindedir.

Nare ise kaçtığı her şeyle yu¨zleşmek zorunda kalır. Önce ailesinin önu¨ne saçılan fotoğraflarla, sonra yıllardır gidemediği bir mezarla... Orada onu bekleyen ise hiç tahmin etmediği biridir. Fidan’ın elinde Sadakat’i bile susturacak bir koz vardır. Ancak bu cesur hamle Kaya’nın öfkesiyle birleşince aileyi korkunç bir sınavla karşı karşıya bırakır. Velayet davasında Alya’nın beklediği sonuç gerçekleşmezken, Ecmel’in elindeki yeni gerçek bu¨tu¨n dengeleri derinden sarsar. Oğlunu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalan Alya, Ecmel’i durdurmak için gözu¨nu¨ tamamen karartırken, Cihan’ın yetişmeye çalıştığı bu tehlikeli mu¨cadele ikisini bir kez daha karşı karşıya getirecektir.

UZAK ŞEHİR 73. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 73. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.