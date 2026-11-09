Uzak Şehir 72. bölüm full HD tek parça nereden izlenir, Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı?

Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e gelen Alya’nın, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi konu alan Uzak Şehir, derin duygularla örülü hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor. Peki, dizinin 72. bölümü nereden izlenebilir? İşte Uzak Şehir’in yeni bölümüyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

UZAK ŞEHİR 72. BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA İZLE! SON BÖLÜM DETAYLARI

Boran'ın iyileşmesinin ardından Alya ile Cihan odaları ayırdı! Hastaneye gitmek için hazırlanan Alya, kendi odasına müsaade alarak girmek zorunda, Cihan ise onun geri dönüşünü dört gözle bekliyor.