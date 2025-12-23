Uzak Şehir'in 44. bölüm fragmanı, heyecan ve sürprizlerle dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler, karakterleri beklenmedik durumlarla karşı karşıya bırakıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Uzak Şehir 44. bölüm fragmanı izle: Uzak Şehir 44. bölüm fragmanı full, HD nereden izlenir, yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 44. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Uzak Şehir 44. bölüm fragmanını izlemek için tıklayın.

UZAK ŞEHİR 43. BÖLÜMÜİZLE

Uzak Şehir 43. bölümü izlemek için tıklayın.





UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Uzak Şehir dizisi her pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yani yeni bölümler haftada bir, pazartesi akşamları yayınlanıyor.

UZAK ŞEHİR'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Son bölümde olaylar oldukça çetrefilli ve gerilimli bir hâl alıyor. Cihan, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını fark ettiği için Alya'nın konakta kalmasına izin vermiyor. Boran bu karara şiddetle karşı çıksa da Cihan'ın gücü karşısında bir şey yapamıyor ve kontrolü ele almak için dava yoluna başvuruyor.

Öte yandan Kaya'nın dikkatsiz davranışları, onu takip eden Sadakat'in dikkatini çekiyor. Sadakat, Zerrin'in saklandığı yeri öğreniyor ama asıl şok edici olan, bebeğin Kaya'dan olduğunun ortaya çıkması oluyor. Kaya annesini kontrol etmeye çalışırken, arkasından onu vuracak kişi hakkında henüz hiçbir fikri yok.

Zerrin'in ani sancılanması, zaten karmaşık olan durumu daha da zorlaştırıyor ve atılan adımlar, karakterleri felaketlere doğru sürüklüyor. Bu sırada Alya ile Cihan arasındaki mesafe giderek kapanıyor, bu yakınlık ise Boran'ı rahatsız ediyor ve huzursuzluk yaratıyor.

Boran, oğluyla vakit geçirdiği sırada düşüncesizce bir adım atıyor; bu durum Cihan ve Deniz için büyük bir korkuya sebep oluyor. Bölümün sonunda Boran, Cihan'la yüzleşmek zorunda kalıyor ve hikayenin gerilimli dönemeçlerinden biri olan "geri adımı kim atacak?" sorusu izleyiciye bırakılıyor.