Uzak Şehir 21. bölüm full HD tek parça nereden izlenir?

Kanada'dan küçük oğluyla birlikte Mardin'e gelen Alya'nın, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi konu alan Uzak Şehir, derin duygularla örülü hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor. Peki, dizinin 21. bölümü nereden izlenebilir? İşte Uzak Şehir'in yeni bölümüyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın evlenme teklifini geri çevirir. Bu karar üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmekten vazgeçer ve dava süreci resmen başlar. Alya'nın bu adımı, Sadakat'in son hamlesini yapmasına neden olur; ancak bu plan, Alya'nın öfkesini dindirmek yerine daha da körükler. Öte yandan, Demir bu karmaşayı kendi lehine çevirmek ister ve Alya'yı kendi tarafına çekmek için harekete geçer.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakat ve Ecmel karşı karşıya, Ecmel ve Boran çocuğu almak için eve baskın düzenliyor! Cihan, Küçük Cihan'ın annesine verilmesini istiyor aksi takdirde her yeri cehenneme çevirecek!

Oğlunun velayetini almadan Cihan'la tekrar evlenemeyecek olan Alya, yine de onun yüzüğünü takmayı kabul ediyor.

Ecmel'in gözü dönmüş durumda, Alya'ya iki seçenek sunuyor ya evladını verirsin ya da Cihan ölür...

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yaşanan kazanın ardından Cihan'ın durumu ciddiyetini korurken, ameliyat masasına uzanan süreç beklenmedik bir riskle daha da karmaşık hâl alır. Hayatla ince bir çizgide duran Cihan için zaman daralırken, Alya bütün gücünü onun iyileşmesine adar. Alya'nın oğlunu korumak için attığı adımların Cihan'ı bu noktaya sürüklediğini düşünmesi, onun yükünü daha da ağırlaştırır.

Öte yandan Zerrin, bebeğinin ansızın rahatsızlanmasıyla büyük bir korku yaşar. Kimseye belli etmeden ona ulaşmaya çalışırken, hiç hesap etmediği bir bakışa yakalanır. Önünde duran bu engel sakladığı sırrın ortaya çıkmasına neden olur.

Cihan, Boran'ın ona yaşattıklarının bedelini öderken Alya'yı da yeni bir sınav bekler. Alya evliliğini sonlandırmayı başarır; ancak bu kararın bedeli ağır olur. Boran'ın Cihan Deniz'i Ecmel'e götürme niyeti, Alya'yı çaresizliğin eşiğini iter. Boran'ın bu adımının sonucu geri dönüşü olmayan savaşın kıvılcımını çakarken, bu yangının alevlerinde kalan kimler olacaktır?