Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar! SON DAKİKA! Gözaltına alınan 11 kişi kim?

Soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü açıklandı. Sabah saatlerinde yapılan işlemlerle birlikte arama ve gözaltı kararlarının hayata geçirildiği kaydedildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONU SON DAKİKA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, soruşturmanın uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarını kapsadığı bildirildi. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, operasyonun sabah saatlerinde başlatıldığı ve çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldığı aktarıldı. Yurt dışında bulundukları belirtilen bazı kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, bir şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, bir diğer şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONU GÖZALTINA ALINANLAR

Komedyen Hasan Can Kaya

Reymen olarak tanınan Yusuf Aktaş

Emirhan Çakal

Mazlum Aktürk

Mert Eren Bülbül

Sıla Dündar

Döndü Şahin

Burak Güngör

Ahmet Can Dündar

Berkcan Güven

Fırat Yayla

GÖZALTI KARARI VERİLEN ÜNLÜ İSİMLER

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında bulunan bazı isimler için yakalama kararı çıkarıldı:

Enes Batur Sungurtekin

Barış Murat Yağcı

Ecenaz Üçer

Kemal Can Parlak

Çağrı Taner

Turgut Ekim

Barbaros Dikmen

Yaren Alaca

Nisa Bölükbaşı