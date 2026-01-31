Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar! SON DAKİKA! Gözaltına alınan 11 kişi kim?
Uyuşturucu operasyonu son dakika! İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle bağlantılı suçlara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri yapıldı. Uyuşturucu operasyonu gözaltına alınanlar kimler? Detaylar...
Soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü açıklandı. Sabah saatlerinde yapılan işlemlerle birlikte arama ve gözaltı kararlarının hayata geçirildiği kaydedildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, soruşturmanın uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarını kapsadığı bildirildi. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, operasyonun sabah saatlerinde başlatıldığı ve çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldığı aktarıldı. Yurt dışında bulundukları belirtilen bazı kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, bir şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, bir diğer şüphelinin ise arandığı kaydedildi.
UYUŞTURUCU OPERASYONU GÖZALTINA ALINANLAR
Komedyen Hasan Can Kaya
Reymen olarak tanınan Yusuf Aktaş
Emirhan Çakal
Mazlum Aktürk
Mert Eren Bülbül
Sıla Dündar
Döndü Şahin
Burak Güngör
Ahmet Can Dündar
Berkcan Güven
Fırat Yayla
GÖZALTI KARARI VERİLEN ÜNLÜ İSİMLER
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında bulunan bazı isimler için yakalama kararı çıkarıldı:
Enes Batur Sungurtekin
Barış Murat Yağcı
Ecenaz Üçer
Kemal Can Parlak
Çağrı Taner
Turgut Ekim
Barbaros Dikmen
Yaren Alaca
Nisa Bölükbaşı