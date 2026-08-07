Uyum haftası ne zaman? 2026 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?

026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin ve öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında "Uyum haftası ne zaman?" ve "2026 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?" soruları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, yeni eğitim dönemine diğer öğrencilerden önce başlayacak. Beş gün sürecek uyum programı boyunca öğrencilerin okul ortamını tanımaları ve eğitim hayatına daha kolay adapte olmaları hedefleniyor.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre uyum haftası 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek.

Uyum programı, okulların tüm kademelerde eğitime başlamasından bir hafta önce uygulanacak. Böylece öğrencilerin ilk gün heyecanını daha rahat atlatmaları, okul kurallarını öğrenmeleri ve eğitim ortamına kademeli şekilde adapte olmaları amaçlanıyor.

Beş gün boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrencilerin;

Okul binasını tanımaları,

Sınıf ortamına alışmaları,

Öğretmenleriyle tanışmaları,

Arkadaşlarıyla iletişim kurmaları,

Günlük okul düzenini öğrenmeleri hedeflenecek.

2026 1. SINIFLAR OKULA HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2026 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak? sorusunun yanıtı MEB'in yayımladığı resmi takvimle netleşti.

Buna göre ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, diğer sınıflardan önce düzenlenecek uyum eğitimleri kapsamında 7 Eylül 2026 Pazartesi günü okula başlayacak.

Bu öğrenciler, 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programına katılacak. Programın tamamlanmasının ardından diğer öğrencilerle birlikte normal eğitim öğretim sürecine devam edecekler.

UYUM HAFTASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre uyum eğitimleri iki öğrenci grubunu kapsıyor:

Okul öncesi eğitime yeni başlayacak öğrenciler

İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler

Bu uygulama kapsamında çocukların öğretmenleriyle tanışmaları, sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurmaları, okulun fiziki alanlarını öğrenmeleri ve eğitim sürecine kademeli olarak uyum sağlamaları amaçlanıyor.

Uyum haftasında gerçekleştirilecek çalışmalar sayesinde öğrencilerin eğitim hayatına daha güvenli ve rahat bir başlangıç yapmaları hedeflenirken, velilerin de yeni eğitim dönemine ilişkin süreç hakkında bilgilendirilmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl uygulanan bu program, özellikle ilk kez okulla tanışacak öğrencilerin adaptasyon sürecini kolaylaştıran önemli hazırlık aşamalarından biri olarak öne çıkıyor.