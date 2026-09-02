Uyum haftası idari izin kimler alabilir, özel sektöre izin var mı?

Millî Eğitim Bakanlığı, “2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler” konulu genelge kapsamında yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak aile katılımı çalışmalarının ayrıntılarını açıkladı. Uyum eğitimleriyle başlayacak çalışmalar, “Ailemle Okul Yolu Programı” kapsamında eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak. Uyum haftası idari izin kimler alabilir? Ayrıntılar...

UYUM HAFTASI İDARİ İZİN NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda, 7-11 Eylül 2026 tarihlerindeki uyum haftasında belirlenen öğrenci gruplarının kamuda çalışan ebeveynlerinden birine idari izin verilebilecek. Okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfta öğrencisi bulunan kamu çalışanı velilerden biri, talepte bulunması ve uyum haftası etkinliklerine katılması şartıyla öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun biçimde toplam 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılabilecek. İzin uygulamasında kurum yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınması da esas olacak.

Söz konusu uygulama, öğrencilerin 7-11 Eylül 2026 tarihlerindeki uyum haftası eğitimlerine aileleriyle birlikte katılabilmelerine yönelik programın bir parçası olarak uygulanacak. Millî Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre ailelerin eğitim sürecine katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı tutulmayacak. Uyum eğitimleriyle başlayan aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamalarıyla ilişkilendirilerek “Ailemle Okul Yolu Programı” adı altında eğitim öğretim yılının tamamında sürdürülecek. Program kapsamında okul-aile iş birliğinin desteklenmesi ve ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine etkin biçimde katılması esas alınacak.

UYUM HAFTASI İDARİ İZİN KİMLER ALABİLİR, ÖZEL SEKTÖR VAR MI?

İdari izin uygulamasından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf veya ortaokul 5. sınıfta öğrencisi bulunan ebeveynlerden biri yararlanabilecek. Velinin izin talebinde bulunması, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumundaki uyum haftası etkinliklerine katılması ve iznin ders saatlerine uygun biçimde kullanılması gerekiyor. Uygulama kapsamında verilebilecek idari izin toplamda 3 saati aşamayacak. Bakanlığın açıklamasında, izin sürecinde kamu kurumlarının yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınacağı bilgisine de yer verildi.

Özel sektörde çalışan veliler için ise kamu çalışanlarına yönelik uygulamadaki gibi bir idari izin düzenlemesi açıklanmadı. Millî Eğitim Bakanlığı, özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerden uyum eğitimine katılacak öğrencilerin çalışan velilerine gerekli kolaylığın sağlanmasını istedi. Bakanlık açıklamasında, aileden okul hayatına geçiş sürecinde öğrencinin ebeveyn desteğini yanında hissetmesinin önemine dikkat çekilerek özel sektör işverenlerinin de bu sürece destek vermeleri beklendiği belirtildi. Uyum haftasının ardından aile katılımı, gelişim ve rehberlik çalışmaları “Ailemle Okul Yolu Programı” kapsamında yıl boyunca devam edecek.