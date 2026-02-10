Üsküdar Devlet Hastanesi SON DAKİKA! Üsküdar Devlet Hastanesi rüşvet olayı nedir, rüşvet alan doktorlar kimdir?

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yaşanan son gelişmeler, sağlık camiasını ve vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hastanede görevli iki doktorun ameliyat olacak hastalardan rüşvet aldığı iddiaları gündeme geldi. Peki, Üsküdar Devlet Hastanesi rüşvet olayı nedir, rüşvet yapan doktorlar kimdir? Detaylar...

ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ SON DAKİKA!

Gelen bilgilere göre, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli doktor G.Ö. ve C.G., ameliyat olacak hastalardan usulsüz şekilde ek ücret talep etmekle suçlanıyor. Soruşturma halen devam ederken, doktorların gözaltına alındığı bildirildi.

ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ RÜŞVET OLAYI NEDİR?

Üsküdar Devlet Hastanesi rüşvet olayı, hastanenin ameliyat servisinde yaşandığı iddia edilen etik dışı uygulamaları kapsıyor. İddialara göre, doktor G.Ö. ve C.G., muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için resmi olmayan ek ücret talep etti.

Bu durumun fark edilmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, doktorların hastalardan aldığı iddia edilen ek ücretler ve bu işlemlerin hukuki boyutu mercek altına alındı.

ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ'NDE RÜŞVET ALAN DOKTORLAR KİMDİR?

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet yaptığı iddia edilen doktorlar G.Ö. ve C.G. olarak açıklandı. İki doktorun ameliyat olacak hastalardan usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri tespit edildi.

G.Ö.: İddialara göre, ameliyat öncesi hastalardan ek ücret talep eden doktorlardan biri.

C.G.: Muayene ve ameliyat süreçlerinde usulsüz ek ücret talep ettiği belirlenen ikinci doktor.

Doktorlar gözaltına alınarak soruşturma kapsamında ifadeleri alındı. Savcılık, alınan ifadeler ve deliller doğrultusunda gerekli hukuki işlemleri sürdürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine derhal soruşturma başlattı. Başsavcılık, olayla ilgili iddiaların araştırılması için gerekli tüm adımları attı ve doktor G.Ö. ile C.G. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, hastanede görevli diğer personelin olaya dahil olup olmadığı da mercek altına alınıyor. Savcılık yetkilileri, olayın aydınlatılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için titizlikle çalıştıklarını açıkladı.