Son günlerde Üsküdar'da ortaya çıktığı iddia edilen denizaltı şeklindeki karavan görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazıları bu ilginç aracın gerçek olduğunu savunurken, bazıları ise yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğini öne sürüyor.Peki, Üsküdar denizaltı karavanı gerçek mi, yapay zeka mı?

ÜSKÜDAR DENİZALTI KARAVANI GERÇEK Mİ?

Üsküdar sahilinde ortaya çıkan denizaltı karavan görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, bu ilginç aracın gerçek mi yoksa yapay zeka ürünü mü olduğunu merak ediyor. Videoların detayları incelendikçe, bazı işaretler dijital kurgunun ipuçlarını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, Üsküdar'da görüldüğü iddia edilen denizaltı karavanın tamamen yapay zeka ile oluşturulduğunu belirtiyor. Görüntülerdeki ışık yansımaları ve perspektif hataları, videonun gerçek bir araçtan ziyade dijital üretim olduğunu gösteriyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu içerik, yapay zekanın yaratıcı kullanımına dikkat çekiyor.