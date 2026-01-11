Uşak okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Uşak'ta yarın okul yok mu (UŞAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Uşak'ta 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Uşak Valiliği tarafından konuyla ilgili bir kar tatili açıklaması bekleniyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Detaylı bilgi için Uşak Valiliği'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

UŞAK HAVA DURUMU

Uşak Hava Durumu Raporu: Ege'nin İç Kesimlerinde Kar ve Buzlanma Etkili Olacak

Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu bölümünde yer alan ve karasal iklimin sert yüzünü her kış hisseden Uşak, 12 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Hafta başında şehir merkezinde karla karışık yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte akşam saatlerinden itibaren saf kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. 12 Ocak günü en yüksek sıcaklık 3 derece olarak ölçülürken, gece termometrelerin eksi 3 dereceyi göstermesi bekleniyor. Bu durum, özellikle şehirlerarası ulaşımda kritik bir nokta olan İzmir-Ankara karayolunun Uşak geçişinde gizli buzlanma riskini artırıyor.

13 Ocak Salı günü, kar yağışının etkisini azaltarak yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacağı öngörülüyor. Ancak yağışın kesilmesi ısınma anlamına gelmiyor; aksine bulutların dağılmasıyla birlikte "ışıma soğuması" denilen olay gerçekleşecek. Salı günü gündüz sıcaklığı sadece 1 derece civarında seyredecek, gece ise sıcaklık eksi 4 dereceye kadar gerileyecek. 14 Ocak Çarşamba günü ise Uşak tamamen güneşli ancak dondurucu bir havanın etkisinde kalacak. Gündüz 4 dereceye çıkan sıcaklık, gece yine eksi 4 derecelerde kalarak dondurucu etkisini sürdürecek.

Haftanın son iki günü olan 15 ve 16 Ocak tarihlerinde Uşak'ta hava sıcaklıklarının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. 15 Ocak Perşembe günü güneşli hava devam ederken gündüz sıcaklığı 7 dereceye, gece ise eksi 2 dereceye çıkacak. 16 Ocak Cuma günü ise çok bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık gündüz 9 dereceye kadar tırmanacak. Yetkililer, hafta ortasında yaşanacak şiddetli don olaylarına karşı tarımsal faaliyet yürüten vatandaşları ve su tesisatlarını koruma altına alması gereken ev sahiplerini uyarıyor. Uşak Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam edeceği bildirildi.

UŞAK OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.