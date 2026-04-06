Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan kimdir? Özkan Yalım'ın yerine seçilen Hatice Terekeci Özkan kaç yaşında, nereli, hangi partiden?

Uşak Belediyesi’nde sürpriz bir değişiklik yaşandı: Tutuklanan Başkan Özkan Yalım’ın yerine CHP adayı Hatice Terekeci Özkan belediye başkan vekili olarak seçildi. Uşak siyasetinde deneyimli bir isim olarak öne çıkan Hatice Terekeci Özkan kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi partiden? Bu gelişme, kentteki yerel yönetim dengelerini de merak konusu haline getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HATİCE TEREKECİ ÖZKAN KİMDİR?

Hatice Terekeci Özkan, Uşak yerel siyaseti içinde uzun yıllardır aktif görev alan deneyimli bir siyasetçidir. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında çeşitli sorumluluklar üstlenen Özkan, geçmişte Uşak’ın Ulubey ilçesinde meclis üyeliği yapmış ve belediye yönetiminde kritik görevler üstlenmiştir. Yerel yönetimdeki tecrübesi ve liderlik becerisi ile dikkat çeken Özkan, belediye başkan vekili olarak meclis oturumlarını yönetmektedir.

HATİCE TEREKECİ ÖZKAN ÖZKAN YALIM'IN YERİNE Mİ SEÇİLDİ?

Evet, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın tutuklanmasının ardından yapılan oylama sonucunda Hatice Terekeci Özkan, Uşak Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

HATİCE TEREKECİ ÖZKAN HANGİ PARTİDEN?

Hatice Terekeci Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak belediye başkan vekili görevine getirildi.

HATİCE TEREKECİ ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

Hatice Terekeci Özkan’ın doğum tarihi veya yaşı hakkında kamuya açık net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak uzun yıllardır yerel siyasette aktif rol alması, deneyimli bir siyasi kariyere sahip olduğunu göstermektedir.

HATİCE TEREKECİ ÖZKAN NERELİ?

Hatice Terekeci Özkan’ın memleketiyle ilgili doğrudan bir bilgi yoktur. Ancak Uşak ve Ulubey ilçelerindeki yerel yönetim deneyimi, kentle olan güçlü bağını ve siyasete olan bağlılığını ortaya koymaktadır.

HATİCE TEREKECİ ÖZKAN'IN KARİYERİ

Hatice Terekeci Özkan, CHP saflarında uzun yıllardır aktif siyaset yapmaktadır. Uşak’ın Ulubey ilçesinde meclis üyeliği görevleri üstlenmiş, belediye yönetiminde önemli sorumluluklar almış ve Özkan Yalım döneminde çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Belediye başkan vekili olarak seçilmesi, Özkan’ın liderlik ve yönetim becerilerini ön plana çıkarmıştır.