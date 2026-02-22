Haberler

Urfa Cesur battı mı, iflas mı etti? Urfa Cesur Turizm neden kapandı?

Güncelleme:
Şanlıurfa merkezli otobüs firması Urfa Cesur Turizm hakkında son günlerde "battı mı, iflas mı etti?" soruları gündeme geldi. Firmanın seferlerinin durması ve bazı hatlarda bilet satışlarının kapatılması, Urfa Cesur Turizm neden kapandı sorusunu da beraberinde getirirken, yolcular ve sektör temsilcileri yaşananların perde arkasını merak ediyor.

Uzun yıllardır Güneydoğu Anadolu'da faaliyet gösteren Urfa Cesur Turizm'in faaliyetlerini durdurduğu yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı buldu. "Urfa Cesur battı mı, iflas mı etti?" soruları sosyal medyada sıkça dile getirilirken, şirketin kapanma nedenleri ve resmi bir iflas açıklaması olup olmadığı araştırılıyor.

URFA CESUR 80 YILLIK YOLCULUĞUNA VEDA ETTİ

Şanlıurfa'da yaklaşık 80 yıldır şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan ve kentin hafızasında önemli bir yer edinen Urfa Cesur Turizm, faaliyetlerine son verdi. Bir dönemin Urfalılarını hayalini kurdukları şehirlere ulaştıran, gurbet ile memleket arasında köprü olan firma artık yalnızca anılarla yaşayacak.

BİR KENTİN HAYALLERİNİ TAŞIYAN FİRMA

Urfa Cesur, sadece bir ulaşım firması değil; sevinçlere, kavuşmalara ve umutlara eşlik eden bir yol arkadaşıydı. İlk kez şehir dışına çıkan binlerce insan için Urfa Cesur otobüsleri, Urfa'dan dünyaya açılan bir kapı oldu.

HİKAYESİ 79 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Firmanın temelleri, Birecik Köprüsü'nün henüz yapılmadığı yıllara uzanıyor. O dönemlerde yalnızca Diyarbakır hattında sefer yapan Urfa Cesur, 1956 yılında Birecik Köprüsü'nün tamamlanmasıyla birlikte Urfa–İstanbul seferlerini başlatarak önemli bir dönüm noktasına imza attı.

URFA'DAN İZMİR'E 30 SAATLİK YOLCULUKLAR

Teknolojinin ve yolların bugünkü kadar gelişmediği yıllarda Urfa'dan İzmir'e yaklaşık 30 saatte ulaşan firma, uzun yolculuklara rağmen bölge halkının vazgeçilmezi oldu. Bu yönüyle Urfa Cesur, bir ulaşım aracından çok bir yaşam deneyimi sundu.

SİNEMA PERDESİNDE DE YER ALDI

Urfa Cesur'un ünü yalnızca yollarda kalmadı. Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in "Günah" filminde yer almasıyla birlikte firma, sinema aracılığıyla da geniş kitlelerce tanındı ve adını Türkiye genelinde duyurdu.

AYAKTA KALMA MÜCADELESİ SONUÇ VERMEDİ

Geçtiğimiz yıl başka bir firmayla birleşerek faaliyetlerini sürdürmeye çalışan Urfa Cesur, tüm çabalara rağmen sektördeki zorluklara dayanamadı. 2026 yılının Şubat ayının son günlerinde kontak kapatan firma, kepenk indirerek resmen faaliyetlerine son verdi.

URFA CESUR ARTIK SADECE ANILARDA

Nesiller boyu Urfalıların yol arkadaşı olan Urfa Cesur, bugün artık mazide kalan bir değer olarak anılıyor. Şanlıurfa'nın ulaşım tarihine damga vuran bu köklü marka, kentin kolektif hafızasında yerini korumaya devam edecek.

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

