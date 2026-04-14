Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi kim?

Son dönemde magazin gündeminin en çok merak edilen başlıklarından biri “ Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisi kim?” sorusu oldu. 2019 yılında özel hayatında önemli bir dönüm noktası yaşayan ve o tarihten sonra ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih eden Uraz Kaygılaroğlu, 14 Nisan 2026 tarihinde Kadıköy’de genç bir kadınla objektiflere yansıdı.

URAZ KAYGILAROĞLU YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ünlü oyuncunun yanındaki kişinin kim olduğu kısa sürede magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Ancak şu ana kadar söz konusu genç kadının kimliğine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle, basına yansıyan kareler dışında ilişkiye dair net bir açıklama ya da resmi bir doğrulama yapılmış değil.

Kadıköy’de yaşanan bu görüntülenme sırasında Uraz Kaygılaroğlu’nun gazetecileri fark ettiği ve kısa süreli bir şaşkınlık yaşadığı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Ünlü oyuncunun özel hayatına dair gizliliği tercih etmesi, konunun daha da merak uyandırmasına neden oldu.

URAZ KAYGILAROĞLU MELİS İŞİTEN NE ZAMAN AYRILDI?

Melis İşiten ile Uraz Kaygılaroğlu, 2019 yılında yollarını ayırarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından ikili, özellikle kızları Ada’nın sağlıklı gelişimi ve mutluluğu için güçlü bir iletişim sürdürmeye devam etti.

Boşanma sonrasında da sık sık bir araya gelen eski çift, ilişkilerini romantik bir bağdan ziyade dostluk ve ebeveynlik çerçevesinde yürüttüklerini her fırsatta göstermiştir. Bu yaklaşım, magazin dünyasında da örnek bir ortak ebeveynlik modeli olarak değerlendirilmektedir.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

1987 yılında İstanbul’da doğan Uraz Kaygılaroğlu, aslen Balıkesirlidir. Eğitim hayatını İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine 2008 yılında “Milyonda Bir” dizisiyle adım atmıştır.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Kaygılaroğlu; “Pis Yedili”, “Baba Candır”, “Sefirin Kızı” ve “Üç Kuruş” gibi geniş kitlelere ulaşan dizilerde rol alarak televizyon dünyasında kendine güçlü bir yer edinmiştir.

Sinema tarafında ise “Eltilerin Savaşı”, “Karakomik Filmler” ve “Çakallarla Dans 5” gibi yapımlarda yer alarak komedi ve drama türlerinde başarılı performanslar sergilemiştir. Aynı zamanda sunuculuk ve komedyenlik yönüyle de tanınan oyuncu, Türkiye’de ekranların sevilen isimleri arasında yer almaktadır.

NOT : Uraz Kaygılaroğlu’nun 14 Nisan 2026 tarihinde Kadıköy’de birlikte görüntülendiği genç kadınla ilgili olarak herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Konuya ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmamakta olup, iddialar yalnızca basına yansıyan görüntüler ve magazin kulislerindeki yorumlardan ibarettir.