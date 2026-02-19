Uraz Kaygılaroğlu hangi partiye oy veriyor? Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyunculuğu ve renkli kişiliğiyle sık sık gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu, bu kez farklı bir merak konusu ile konuşuluyor. Sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası "Hangi partiye oy veriyor?" sorusu dikkat çekerken, birçok kişi aynı zamanda oyuncunun hayatına dair temel bilgileri araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, Türk oyuncu ve sunucudur. 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Kaygılaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nden mezun olmuştur.

Televizyon, sinema ve dijital platform projelerinde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, özellikle son yıllarda hem dram hem de komedi türündeki performanslarıyla dikkat çekmektedir.

URAZ KAYGILAROĞLU KAÇ YAŞINDA?

30 Haziran 1987 doğumlu olan Uraz Kaygılaroğlu, 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

URAZ KAYGILAROĞLU NERELİ?

Uraz Kaygılaroğlu İstanbul doğumludur ve aslen İstanbulludur.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN KARİYERİ

Kaygılaroğlu oyunculuğa 2008 yılında "Milyonda Bir" dizisiyle adım attı. Ardından "Pis Yedili" dizisinde canlandırdığı Can "Canburger" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. "Harem", "Eski Hikâye", "Yedi Güzel Adam" ve "Baba Candır" gibi yapımlarda rol aldı.

Büyük çıkışını "Sefirin Kızı" dizisindeki Gediz Işıklı karakteriyle yakalayan oyuncu, daha sonra "Üç Kuruş"ta Kartal Çaka rolüyle başrol üstlendi. "Sakla Beni" ve "Yeraltı" gibi projelerde de performans sergiledi.

Dijital platformlarda da aktif olan Kaygılaroğlu; "Aynen Aynen" (BluTV), "Aşk 101" ve "Erşan Kuneri" (Netflix), "Ayak İşleri" ve "Son Kare" (GAİN), "Aktris" (Disney+) gibi yapımlarda yer aldı.

Sinema kariyerinde ise "Ejder Kapanı", "Dönerse Senindir", "Çakallarla Dans 5", "Karakomik Filmler", "Eltilerin Savaşı" ve "Bamsı Beyrek" gibi filmlerde rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra "Tam Zamanı", "Kuyruk" ve "Takip" gibi yarışma programlarında sunuculuk yaptı. Ayrıca birçok markanın reklam yüzü olarak da ekranlarda yer aldı.