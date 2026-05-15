Ural Aküzüm kimdir, Ural Aküzüm kaç yaşında, mesleği görevi ne?

Özellikle sarı-kırmızılı kulüpteki stratejik görevleri ve iş dünyasındaki sivil toplum liderliği nedeniyle kullanıcılar, "Ural Aküzüm kimdir, aslen nereli ve ne iş yapar?" sorularına yanıt arıyor. 1979 doğumlu olan ve Galatasaray Lisesi geleneğinden gelen Aküzüm'ün, hukuktan akademiye kadar uzanan başarı dolu hayat hikayesini sizler için derledik. İşte Ural Aküzüm hakkında merak edilen tüm detaylar:

URAL AKÜZÜM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

2 Haziran 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ural Aküzüm, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi’nde başlayan Aküzüm, buradan mezun olduktan sonra yükseköğrenimi için Fransa’ya giderek Montpellier Üniversitesi’nde Siyasi ve İdari Bilimler eğitimi almıştır. Türkiye’ye dönüşünde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Aküzüm, akademik kariyerini İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında yaptığı doktorayla taçlandırmıştır.

MESLEĞİ VE AKADEMİK KARİYERİ

Ural Aküzüm, kariyerini hukuk, akademi ve yöneticilik olmak üzere üç ana sütun üzerine inşa etmiştir. Mesleki ve idari görevleri şu şekildedir:

• Akademisyenlik : İstanbul Bilgi ve Yeditepe Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı ve Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı gibi önemli idari görevler üstlenmiştir.

• Hukukçu ve Arabulucu: Kabine Hukuk Bürosu'nun kurucu ortaklarındandır. Adalet Bakanlığı’na kayıtlı arabulucu ve uzlaştırmacı olmasının yanı sıra marka ve patent vekili olarak da görev yapmaktadır.

• Sivil Toplum Liderliği: Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca geçmiş dönemlerde ARI Hareketi başkanlığı yapmıştır.

GALATASARAY’DAKİ GÖREVİ VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ

Ural Aküzüm’ün kamuoyu tarafından en çok tanındığı alanlardan biri de Galatasaray Spor Kulübü’ndeki yöneticilik kariyeridir. Kulübün pek çok farklı kademesinde ve yönetim kurullarında görev alan Aküzüm, halen Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak sarı-kırmızılı camiaya hizmet vermeye devam etmektedir. Hem idari hem de hukuki bilgisiyle kulübün stratejik kararlarında aktif rol oynamaktadır.

URAL AKÜZÜM’ÜN BAŞARI DOLU ÖZGEÇMİŞİ

Çok yönlü bir Türk aydını profili çizen Ural Aküzüm, Fransızca ve İngilizce dillerini ileri derecede bilmektedir. Hem akademik dünyada hem de spor camiasında saygın bir konuma sahip olan Aküzüm, iş dünyası ve sivil toplum arasındaki köprüyü kuran isimlerden biri olarak kariyerini sürdürmektedir.