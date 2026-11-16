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Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban'ın hayatı, akademik geçmişi ve özel yaşamı merak ediliyor. Eski AK Parti Erzurum Milletvekili ile yaptığı evlilik ve hakkında gündeme gelen adli süreçlerle kamuoyunda yer alan Ban'ın yaşı, memleketi ve kariyerine ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Ünsal Ban kimdir, eşi kim? Eski THK rektörü Ünsal Ban kaç yaşında, nereli? İşte paylaşılan bilgiler doğrultusunda Ünsal Ban'ın biyografisi.

ÜNSAL BAN KİMDİR?

Prof. Dr. Ünsal Ban, akademisyen ve eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörüdür. 1970 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ban, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitede, doktora eğitimini ise Sakarya Üniversitesi'nde muhasebe ve finansman alanında yaptı.

Akademik kariyerinde 2005 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanını aldı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde görev üstlenen Ban, üniversitenin kurucu rektörü olarak atandı.

ÜNSAL BAN KAÇ YAŞINDA?

1970 doğumlu olan Ünsal Ban, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

ÜNSAL BAN NERELİ?

Ünsal Ban, Ankara doğumludur. Eğitim hayatının önemli bir bölümünü Ankara'da geçiren Ban, lisans ve yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamladı.

ÜNSAL BAN'IN AKADEMİK KARİYERİ

Ünsal Ban'ın akademik kariyerindeki önemli görevlerden biri Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde üstlendiği sorumluluk oldu. THK Havacılık Vakfı'nın kuruluşunda görev alan Ban, 2011 yılında üniversitenin kurucu rektörlüğüne atandı.

2011-2015 yılları arasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Ban, bu dönemin ardından üniversitenin mali ve idari işlemlerine ilişkin iddialarla gündeme geldi. Söz konusu iddialar ilerleyen yıllarda çeşitli soruşturma ve davalara konu oldu.

ÜNSAL BAN'IN EŞİ KİM?

Ünsal Ban, 2019 yılında eski AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile evlendi. Çiftin evliliği, 2022 yılında yaşanan gelişmelerin ardından kamuoyunda gündeme geldi.

Taşkesenlioğlu'nun şikayeti üzerine Ban hakkında kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşılması, özel hayatın gizliliğinin ihlali, tehdit ve şantaj iddiaları kapsamında adli süreç başlatıldı.

ÜNSAL BAN HAKKINDAKİ SORUŞTURMA VE DAVALAR

Ünsal Ban'ın adı, 2022 yılından itibaren farklı adli süreçlerle gündeme geldi. Eski eşine ait görüntülerin kaydedilmesi ve paylaşılması iddialarının yanı sıra mal varlığı değerlerinin aklanması ve borsada manipülatif işlemler gerçekleştirilmesi iddiaları da kamuoyuna yansıdı.

30 Nisan 2025'te Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ban hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanan Ban, daha sonra tutuklandı. Yaklaşık 36 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Ünsal Ban, Ekim 2025'te hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen Türkiye'den ayrıldığı iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Basına yansıyan haberlerde Yunanistan'a geçtiği öne sürülen Ban hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten sürecinin gündeme geldiği aktarıldı.