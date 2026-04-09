Ünlülere uyuşturucu operasyonu SON DAKİKA! Hangi ünlüler gözaltına alındı? (TAM LİSTE - 9 Nisan)

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında 2026 yılı bahar döneminde yeni bir operasyon dalgası başlattı. Bu operasyon, savcılığın yürüttüğü geniş kapsamlı narkotik soruşturmanın bir parçası olarak 14 kişi hakkında eş zamanlı gözaltı kararı çıkarılmasıyla kamuoyunun gündemine oturdu. Soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak veya temin etmek gibi suçlamalarla ilgili delillerin toplandığı bildirildi; yetkililer, operasyonun titizlikle devam ettiğini vurguladı.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI? (TAM LİSTE)

Aşağıda, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen 14 isim, soruşturma ve operasyon kapsamında yer aldığı belirtilen kişiler olarak sıralanmıştır.

Hafsanur SANCAKTUTAN

Emir Can İĞREK

Somer SİVRİOĞLU

Serra PİRİNÇ

Ogün ALİBAŞ

Utku ÜNSAL

Sinem Özenç ÜNSAL

Elif Büşra PEKİN

Ahsen EROĞLU

Burak DENİZ

Mert DEMİR

Emre (FEL) ÖZTÜRK

Ender EROĞLU

Enes GÜLER

Bu liste, operasyonda savcılık tarafından isimleri açıklanan şüphelileri kapsamaktadır. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında isimlere yönelik yeni gelişmelerin ve açıklamaların kamuoyu ile paylaşılması beklenmektedir.