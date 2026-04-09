Ünlülere uyuşturucu operasyonu SON DAKİKA! Hangi ünlüler gözaltına alındı? (TAM LİSTE - 9 Nisan)
İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında büyük bir operasyon başlattı. Soruşturma, müzik ve televizyon dünyasından tanınmış isimleri kapsayan geniş çaplı bir dosya üzerinden ilerliyor. Savcılık, titiz delil incelemeleri ve istihbarat çalışmaları sonucu 14 kişi hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verdi. Peki, hangi ünlüler gözaltına alındı? Ünlülere uyuşturucu operasyonuna dair son dakika gelişmeleri haberimizde.
İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında 2026 yılı bahar döneminde yeni bir operasyon dalgası başlattı. Bu operasyon, savcılığın yürüttüğü geniş kapsamlı narkotik soruşturmanın bir parçası olarak 14 kişi hakkında eş zamanlı gözaltı kararı çıkarılmasıyla kamuoyunun gündemine oturdu. Soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak veya temin etmek gibi suçlamalarla ilgili delillerin toplandığı bildirildi; yetkililer, operasyonun titizlikle devam ettiğini vurguladı.
HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI? (TAM LİSTE)
Aşağıda, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen 14 isim, soruşturma ve operasyon kapsamında yer aldığı belirtilen kişiler olarak sıralanmıştır.
Hafsanur SANCAKTUTAN
Emir Can İĞREK
Somer SİVRİOĞLU
Serra PİRİNÇ
Ogün ALİBAŞ
Utku ÜNSAL
Sinem Özenç ÜNSAL
Elif Büşra PEKİN
Ahsen EROĞLU
Burak DENİZ
Mert DEMİR
Emre (FEL) ÖZTÜRK
Ender EROĞLU
Enes GÜLER
Bu liste, operasyonda savcılık tarafından isimleri açıklanan şüphelileri kapsamaktadır. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında isimlere yönelik yeni gelişmelerin ve açıklamaların kamuoyu ile paylaşılması beklenmektedir.