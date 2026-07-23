Ünlü yönetmen Ezel Akay gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Son dakika... Ezel Akay kimdir, filmleri, dizileri hangileri?

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında ortaya çıkan son dakika gelişmesi gündeme oturdu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı belirtilen Akay ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, "Ezel Akay gözaltına mı alındı?", "Neden gözaltına alındı?" ve "Ezel Akay kimdir, hangi film ve dizileri yönetti?" soruları da arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte Ezel Akay hakkında merak edilenler ve yaşanan son gelişmeler.

EZEL AKAY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İşlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi verilmesi için İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EZEL AKAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ezel Akay, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ekipler, Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere incelenmek üzere el konulurken, soruşturma kapsamında Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.

SON DAKİKA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yönetmen Ezel Akay'ın evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirilirken, Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

EZEL AKAY KİMDİR?

Ezel Akay, Türk yönetmen, senarist ve yapımcıdır. Sinema kariyeri boyunca çeşitli film ve televizyon projelerinde görev alan Akay, özellikle yönetmenliğini üstlendiği yapımlarla tanınmaktadır. Son olarak adı, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonla gündeme geldi. Yetkili makamlar tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir.