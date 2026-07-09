Üniversite affı kimleri kapsıyor? 2026 öğrenci affı şartları neler?

Ak Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan yükseköğretim alanındaki kapsamlı kanun teklifi, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesini de içeriyor. Teklife göre daha önce çıkarılan öğrenci affı düzenlemelerinden yararlanmayan öğrenciler belirlenen şartları sağlamaları halinde yeniden yükseköğretime dönüş hakkı elde edebilecek. Başvurular için 4 aylık süre öngörülürken, askerlik görevini sürdüren öğrenciler için de ayrı bir başvuru imkanı tanınıyor. İşte 2026 öğrenci affına ilişkin teklif kapsamında açıklanan tüm ayrıntılar.

ÜNİVERSİTE AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yükseköğretime dönüşü amaçlayan öğrenci affının kanun teklifinde yer aldığını açıkladı.

Teklifte yer alan düzenlemeye göre, daha önce çıkarılan öğrenci affı düzenlemelerinden yararlanmamış olan öğrenciler aftan faydalanabilecek.

Düzenleme kapsamında şu eğitim seviyelerindeki öğrenciler yer alıyor:

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

Lisans tamamlama programı öğrencileri

Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri

Özlem Zengin'in açıklamasına göre düzenlemede temel kriter, daha önceki aflardan yararlanmamış olmak olarak belirlendi.

Öğrenci affı ile ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden yükseköğretim sistemine dönüşünün sağlanması amaçlanıyor.

2026 ÖĞRENCİ AFFI ŞARTLARI NELER?

Kanun teklifinde öğrenci affından yararlanabilmek için başvuru sürecine ilişkin belirli şartlar yer alıyor.

Teklife göre öğrenciler, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek.

Askerlik görevini yerine getiren öğrenciler için ise ayrı bir düzenleme öngörülüyor. Buna göre askerlik nedeniyle başvuru yapamayanlar, askerlik hizmetlerinin tamamlanmasının ardından 2 ay içerisinde üniversitelerine başvurdukları takdirde öğrenci affından yararlanabilecek.

Teklifte ayrıca uygulamalı eğitim ve intörnlük sürecini tamamlayamadığı için üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler için de özel bir düzenleme bulunuyor.

Bu kapsamda;

Teorik derslerini başarıyla tamamlayan,

Ancak uygulamalı eğitim veya intörnlük sürecini tamamlayamadığı için mezun olamayan öğrenciler,

öğrenci affı kapsamında yeniden eğitimlerine devam edebilecek. Söz konusu öğrencilerin üniversiteyi tamamlama sürelerinin uzatılması da teklif kapsamında yer alıyor.

TEKLİF 28 MADDEDEN OLUŞUYOR

Özlem Zengin, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ile Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt'un katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifin toplam 28 maddeden oluştuğunu açıkladı.

Zengin, bu teklifi yükseköğretim alanındaki düzenlemeler açısından bir başlangıç olarak değerlendirdiklerini belirtirken, ekim ayından sonra yeni bir kanun teklifinin daha Meclis gündemine gelebileceğini ifade etti.

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA DİĞER DÜZENLEMELER DE TEKLİFTE YER ALIYOR

Kanun teklifi yalnızca öğrenci affını kapsamıyor. Teklifte yükseköğretim sistemine yönelik farklı düzenlemeler de bulunuyor.

Buna göre;

Emekliye ayrılan öğretim üyelerinin, sözleşmeli olarak 2 yıl daha görev yapabilmesine imkan tanınması,

Bu öğretim üyelerine ek ders ücreti ve teşvik ödeneği verilmesi,

Hastanesi bulunmayan vakıf üniversitelerinin tıp fakülteleri için hastane yapım sürelerinin uzatılması,

Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci sayısının artırılmasına yönelik vergi düzenlemesi,

Yan dal uzmanlığındaki öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerinin ek ödeme tavanlarının Sağlık Bakanlığındaki emsalleriyle eşitlenmesi,

Devlet üniversitelerinin yurt dışında kampüs ve eğitim tesisi açabilmesi,

Türkiye'de izinsiz faaliyet gösteren yabancı yükseköğretim kurumlarına yönelik daha sıkı düzenlemeler,

Sahte diploma ve sahte sertifika düzenlenmesinin önlenmesine yönelik hükümler,

Akademik tez hazırlayan ofislere ilişkin düzenlemeler,

teklif kapsamında yer alan diğer başlıklar arasında bulunuyor.

Öğrenci affı düzenlemesi, TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanmasının ardından kanunlaşması halinde yürürlüğe girecek. Başvuru süreci ve uygulamaya ilişkin ayrıntılar ise yürürlüğe girecek yasal düzenleme doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından ilan edilecek.