Üniversite affı çıktı mı, üniversite affı şartları ne?

Çeşitli nedenlerle üniversite eğitimini yarıda bırakan öğrenciler, olası af düzenlemesine ilişkin gelişmeleri merak ediyor. "Üniversite affı ne zaman çıkacak, üniversite affı çıktı mı?" soruları gündemde yer alırken, yeni bir üniversite affı düzenlemesine ilişkin resmi açıklamalar ve kanun teklifleri yakından takip ediliyor.

ÜNİVERSİTE AFFI ÇIKTI MI, ÜNİVERSİTE AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Üniversite affı ile ilgili son gelişmeler öğrenciler ve eğitim hayatına yeniden dönmek isteyen binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. "Üniversite affı çıktı mı, üniversite affı ne zaman çıkacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, gözler TBMM'de görüşülen kanun teklifine çevrildi.

Çeşitli nedenlerle üniversite eğitimini yarıda bırakan öğrenciler için önemli bir gelişme yaşandı. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, belirli şartları taşıyan öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönüşünün önü açıldı.

ÜNİVERSİTE AFFI ÇIKTI MI?

Üniversite affını içeren düzenleme henüz yasalaşmadı. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve öğrenci affını da kapsayan kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.

ÜNİVERSİTE AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde, kapsam dahilindeki öğrenciler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunabilecek.

ÜNİVERSİTE AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Teklife göre; ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görürken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrenciler ile üniversiteye kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar, belirlenen şartları taşımaları halinde af düzenlemesinden yararlanabilecek.

Bununla birlikte daha önce aynı kapsamda tanınan aftan yararlanmamış olmak şartı aranacak. Düzenleme, kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencileri de kapsıyor.

ÜNİVERSİTE AFFI KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR

Kanun teklifinde bazı istisnalar da yer alıyor. Terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar, sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ile terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ilişiği kesilen kişiler öğrenci affından yararlanamayacak. Ayrıca Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı bazı eğitim kurumlarında öğrenim gören ve ilişiği kesilen öğrenciler de düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

ÜNİVERSİTELERE DÖNÜŞ NE ZAMAN OLACAK?

Kanun teklifinin yasalaşması halinde başvuru yapan ve şartları sağlayan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek. Ayrıca düzenlemeden yararlanan öğrenciler için yatay geçiş ve açık öğretim programlarına geçiş imkanı da belirli şartlar çerçevesinde sağlanacak.