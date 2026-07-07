Üniversite affı çıktı mı, öğrenci affı meclisten geçti mi?

Yükseköğretim eğitimine çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kalan vatandaşlar, "Üniversite affı çıktı mı, öğrenci affı Meclis'ten geçti mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Öğrenci affına ilişkin resmi açıklamalar, TBMM'deki yasa teklifleri ve üniversitelere geri dönüş sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İşte konuya ilişkin son durum.

ÜNİVERSİTE AFFI ÇIKTI MI, ÖĞRENCİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

"Üniversite affı çıktı mı, öğrenci affı Meclis'ten geçti mi?" sorusu, eğitim hayatına yeniden dönmek isteyen binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. TBMM'ye sunulan yükseköğretime ilişkin kanun teklifinde öğrenci affını da kapsayan önemli düzenlemeler bulunurken, teklifin yasalaşma süreci yakından takip ediliyor.

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Öğrenci affını içeren kanun teklifi henüz yasalaşmadı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamasına göre teklif, önce TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülecek, ardından Genel Kurul'un onayına sunulacak. Düzenlemenin TBMM'nin tatile girmesinden önce kanunlaşması hedefleniyor.

ÜNİVERSİTE AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kanun teklifine göre üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler, affın yürürlüğe girmesi halinde belirlenen şartları yerine getirerek eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek. Düzenlemeden yaklaşık 40 bin kişinin faydalanmasının beklendiği ifade ediliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Teklifte yer alan düzenlemeye göre aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Askerlik görevini yerine getiren öğrenciler ise terhis tarihinden itibaren 2 ay içinde başvuru yapmaları halinde aftan yararlanabilecek.

UYGULAMALI EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAMAYANLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Kanun teklifinde teorik derslerini başarıyla tamamladığı halde uygulamalı eğitim sürecini bitiremeden üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler için de düzenleme yer alıyor. Buna göre bu öğrencilerin mezuniyetlerini tamamlayabilmeleri amacıyla eğitim sürelerinin uzatılması öngörülüyor.

KANUN TEKLİFİNDE DİKKAT ÇEKEN DİĞER DÜZENLEMELER

28 maddeden oluşan teklif yalnızca öğrenci affını kapsamıyor. Düzenleme kapsamında Anadolu'daki üniversitelerde emeklilik hakkını kazanan öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak görev yapabilmesi, teknoloji kampüsleri ve teknoloji transfer ofislerinin güçlendirilmesi, vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci sayısının artırılması, devlet üniversitelerinin yurt dışında kampüs açabilmesi ve sahte diploma düzenleyenlere yönelik cezaların ağırlaştırılması gibi önemli maddeler de yer alıyor.

ÜNİVERSİTE AFFI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Öğrenci affının yürürlüğe girebilmesi için kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Sürecin tamamlanmasının ardından başvuru tarihleri ve uygulama takvimi ilgili kurumlar tarafından duyurulacak. Eğitimine yeniden başlamak isteyen öğrencilerin resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.