Uncharted Kayıp Miras filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Uncharted Kayıp Miras filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Uncharted Kayıp Miras filmi oyuncuları kim, konusu ne soruları, filmi izlemeye hazırlanan seyircilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ruben Fleischer'ın yönettiği ve ilk olarak 2022'de vizyona giren film, Nathan Drake ile Victor "Sully" Sullivan'ın 500 yıl önce kaybolan efsanevi bir serveti bulmak için çıktığı tehlikeli yolculuğu anlatıyor. Filmin kadrosunda Antonio Banderas, Sophia Ali ve Tati Gabrielle gibi isimler de bulunuyor. Uncharted Kayıp Miras filminin konusu ne? Tüm detaylar haberimizde…

UNCHARTED KAYIP MİRAS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Uncharted: Kayıp Miras filminin çekimleri ağırlıklı olarak Almanya ve İspanya'da gerçekleştirildi. Yapımın stüdyo çekimlerinin önemli bölümü, Berlin yakınlarındaki ünlü Babelsberg Stüdyoları'nda yapıldı. Filmde Avrupa'nın tarihi dokusunu yansıtan sahneler için İspanya'nın Barselona kentindeki tarihi bölgeler tercih edildi. Yapım ekibi, filmin macera atmosferini güçlendirmek için stüdyo setleriyle gerçek mekânları bir araya getirdi.

UNCHARTED KAYIP MİRAS FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2020 yılında yapıldı. Mart 2020'de başlayan çekimler, kısa süre sonra koronavirüs salgını nedeniyle durduruldu. Yaz aylarında yeniden başlayan çekimler, 2020 yılının sonbaharında tamamlandı. Uzun yıllar boyunca farklı yönetmen ve oyuncu değişiklikleriyle gündeme gelen proje, bu süreçle birlikte nihayet beyaz perdeye ulaşabildi.

UNCHARTED KAYIP MİRAS NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Uncharted: Kayıp Miras, 2022 yılının şubat ayında vizyona girdi. Film, gösterime girdiği dönemde dünya genelinde gişede büyük ilgi gördü ve video oyunu uyarlamaları arasında en çok hasılat elde eden yapımlardan biri oldu.

UNCHARTED KAYIP MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, genç ve cesur Nathan Drake'in, deneyimli hazine avcısı Victor "Sully" Sullivan tarafından bir görev için işe alınmasıyla başlıyor. İkilinin hedefi, kâşif Ferdinand Macellan'a ait olduğu ve 500 yıl önce Moncada Hanedanı tarafından kaybedildiği düşünülen büyük bir serveti bulmak. Başlangıçta basit bir soygun gibi görünen iş, kendisini ve ailesini servetin gerçek varisi olarak gören acımasız Santiago Moncada ile tehlikeli bir yarışa dönüşüyor. Nate ve Sully, ipuçlarını çözüp dünyanın en eski gizemlerinden birini aydınlatabilirse, 5 milyar dolarlık hazineye ve belki de Nate'in uzun süredir kayıp olan kardeşine ulaşabilecek. Ancak bunun için önce birlikte çalışmayı öğrenmeleri gerekiyor.

UNCHARTED KAYIP MİRAS FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin başrolünde Nathan Drake karakterine hayat veren Tom Holland yer alıyor. Mark Wahlberg, deneyimli hazine avcısı Victor "Sully" Sullivan rolünü üstleniyor. Antonio Banderas, servetin peşindeki acımasız Santiago Moncada'yı canlandırıyor. Kadroda ayrıca Chloe Frazer rolüyle Sophia Ali ve Jo Braddock rolüyle Tati Gabrielle bulunuyor.

FİLMİN YÖNETMENİ KİM?

Uncharted: Kayıp Miras'ın yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer oturuyor. "Zombieland" ve "Venom" gibi yapımlarla tanınan Fleischer, filmde Nathan Drake'in gençlik yıllarına ve Sully ile nasıl tanıştığına odaklanan bir hikâye anlatmayı tercih etti.

FİLM HANGİ OYUNDAN UYARLANDI?

Film, Naughty Dog tarafından geliştirilen ve PlayStation için yayımlanan Uncharted video oyunu serisinden uyarlandı. Oyun serisi, Nathan Drake'in dünyanın dört bir yanında kayıp hazinelerin peşine düştüğü maceralarıyla tanınıyor. Film ise oyunlardaki olayların öncesine giderek karakterlerin ilk karşılaşmasını ve ortak maceralarının başlangıcını konu alıyor.