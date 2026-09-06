Gülistan Doku soruşturmasında dosyanın seyrini etkileyebilecek yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD’den Türkiye’ye iadesi talep edilen Umut Altaş’ın, FBI tarafından iki gün boyunca sorgulandığı ve verdiği 34 sayfalık ifadenin Türkiye’ye gönderildiği ortaya çıktı. Altaş’ın FBI’a verdiği ifadede, Gülistan Doku’nun akıbetiyle ilgili doğrudan tanıklık iddiasında bulunduğu belirtildi. Peki, Umut Altaş kimdir? Umut Altaş Türkiye'ye iade edildi mi, ifadesinde ne dedi? İşte detaylar...

“MUSTAFA TÜRKAY SONEL VURDU” İDDİASI

Umut Altaş, FBI’a verdiği ifadede Gülistan Doku’nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü öne sürdü.

Altaş’ın anlatımına göre olayın ardından Gülistan Doku’nun cesedi aracın bagajına taşındı. Altaş, cesedin bagaja götürülmesine kendisinin de yardım ettiğini iddia etti.

“CESEDİ BAGAJA TAŞIDIK”

Altaş, ifadesinde Doku’nun vurulmasının ardından cesedin bagaja konulmasına yardım ettiğini ileri sürdü.

Daha sonra aynı araçla yeniden köprü bölgesine gittiklerini söyleyen Altaş, bölgeye tekrar dönmelerinin nedeninin çevrede olayı kaydetmiş olabilecek bir kamera olup olmadığını kontrol etmek olduğunu iddia etti.

FBI’DAN “OLAYA BİZZAT TANIK OLDUN MU?” SORUSU

FBI görevlilerinin, Altaş’ın aktardığı bilgilerin doğrudan kendi gözlemlerine dayanıp dayanmadığını belirlemek amacıyla sorular yönelttiği belirtildi.

İfade tutanağında, FBI görevlilerinin Altaş’a, “ Gülistan Doku öldürüldüğü sırada orada mıydın, olaya bizzat tanık oldun mu?” sorusunu yönelttiği ve Altaş’ın bu sorulara “Hepsine evet” yanıtını verdiği aktarıldı.

“BABAM BU İŞİ HALLEDECEK” İDDİASI

Altaş’ın ifadesinde olay sonrasında yaşananlara ilişkin de bir iddia yer aldı.

Altaş, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruma görevlisi Şükrü Eroğlu’nun olayın ardından devreye girdiğini öne sürdü.

Bunun yanı sıra Altaş, Mustafa Türkay Sonel’in olaydan sonra kendisine, “Babam bu işi halledecek” dediğini iddia etti.

34 SAYFALIK İFADE TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ

ABD’de FBI tarafından iki gün boyunca sorgulanan Umut Altaş’ın 34 sayfalık ifadesinin Türkiye’ye gönderilmesiyle birlikte Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi.

Altaş’ın cinayete bizzat tanık olduğunu ve cesedin taşınmasına yardım ettiğini ileri sürmesi, dosyada yer alan en ağır iddialardan biri olarak öne çıktı.

İfadede bulunan suçlamaların Umut Altaş’ın beyanları olduğu ve bunların adli makamlar tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.